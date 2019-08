El profesor Augusto Sola fue declarado Huésped de Honor de nuestra ciudad

La ciudad de Junín es sede de la realización de los diálogos neonatales Siben, para médicos y enfermeras, actividad que se desarrollará hasta mañana, en las instalaciones del Salón de la Democracia de la Unnoba, y que ya contó con la presencia del reconocido profesor Augusto Sola, quien fue declarado Huésped de Honor, reconocimiento que el intendente Pablo Petrecca le entregó ayer en mano.

La Sociedad Iberoamericana de Neonatología (Siben) se fundó en 2004 y en la actualidad está conformada por más de 2000 profesionales de la Salud vinculados al área neonatal que lucha por la consecución de sus objetivos misionales brindándolos a la sociedad. Es un grupo de pediatras, neonatólogos, enfermeras e interdisciplinas con la misión de llevar adelante una organización sin fines de lucro con el fin de reducir la mortalidad infantil.

Entre sus variadas acciones y actividades, Siben realiza estas jornadas que, en el caso de Junín, llevaron el título de "Cuidando al recién nacido enfermo: prácticas para mejorar los resultados" y su organización contó con la participación del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Sanatorio Junín y la Unnoba.

Los docentes a cargo fueron el prestigioso profesor Augusto Sola, la licenciada Aldana Ávila y la doctora Lourdes Lemus Varela y la coordinadora fue la doctora Sonia Elvira Moretta de nuestra ciudad.

En ese marco y aprovechando la presencia de Augusto Sola, el jefe comunal se acercó hasta el lugar donde se desarrollan las jornadas para entregarle un presente al profesional y anunciar, por parte del municipio, la declaración de Huésped de Honor. "Primero quiero darles la bienvenida a todos los presentes e instarlos a tener una muy buena estadía en nuestra ciudad, que espero puedan disfrutar", dijo.

Valores

Y agregó: "Es un honor para mí, como intendente, que se esté desarrollando este congreso de tanta excelencia. Hay muchas personas que llegaron desde otros lugares y esto demuestra la importancia que tiene. También quiero agradecer y reconocer al Dr. Augusto Sola, del cual me comentaron muchas cosas no solo de su profesión, sino de sus valores. Pequeños gestos que hablan de las grandezas de las personas como él, gestos que son lo que mejor hablan de nosotros".

"Podemos ser los número uno, con muchos títulos, pero si no lo somos como personas, no sirve de nada. Por eso quiero destacar la cualidad del Dr. Sola y declararlo Huésped de Honor en nuestra ciudad", afirmó.

Mejorar los indicadores

Siben fomenta la investigación ética y representa a sus asociados frente a los diversos estamentos públicos y privados, en aras del bienestar y desarrollo del sector de la salud neonatal. Su visión es lograr que, en un periodo no mayor a una década, los objetivos de educación y servicio de este grupo colaborativo hayan contribuido a mejorar los indicadores neonatales en los países de Ibero-América y por ende la disminución de la brecha y variabilidad existente dentro de diversas regiones de la zona.