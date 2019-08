José Francisco Genna, un abogado con 25 años de trayectoria en Junín y zona

El abogado José Francisco Genna cumple 25 años en la profesión de abogado y será uno de los distinguidos durante el acto a cumplirse hoy en el Colegio de Abogados de Junín.

En diálogo con Democracia, se le preguntó por qué había elegido tal actividad, teniendo en cuenta que proviene de una familia de médicos. El doctor Genna respondió: “Mi papá, que se llamaba igual que yo, era médico y mis tres hermanos también lo son. Yo empecé estudiando medicina y después de dos años de haber estudiado esa carrera en Capital Federal, con todas las materias aprobadas y demás, decidí cambiar”.

En este punto cabe destacar que el padre del doctor Genna fue una persona muy conocida en Junín y la Región, siendo médico y directivo de IOMA, entre otros cargos que ocupó, además de su reconocida actividad política dentro del P.J.

Señalada esta aclaración, que hace a la impronta familiar que tiene el entrevistado, al hacer mención a su vocación ligada al Derecho, Genna manifestó: “Siempre me gustó la Abogacía por el hecho de que es una carrera muy cambiante, variable y libre, si bien hoy por hoy estamos viviendo una época que es muy difícil por la situación económica y la cantidad de colegas abogados que hay, cada día más…”.

“Yo también tuve la posibilidad de ingresar al Poder Judicial, pero siempre consideré que eso es como un techo, por eso, aunque sea más difícil, elegí el trabajo independiente”, dijo.

Al hacer mención a lo cambiante que puede ser la profesión de Abogado, respecto a la Medicina tradicional que sobresalió en su familia, el doctor José Francisco Genna dijo: “Es más libre en este aspecto, por ejemplo, yo puedo hacer Derecho Civil y mañana Penal, pero siendo médico no, es muy distinto. Un médico para especializarse en alguna materia, por ejemplo Cardiología, Traumatología, requiere una preparación mayor, más años. El derecho es más ágil”.

Su trabajo

Desde sus oficinas ubicadas en Pellegrini 495, el doctor Genna se desempeña principalmente en lo que es Civil y Comercial, y Laboral. No hace derecho Penal ni previsional.

Generalmente las consultas de los clientes son por despidos, accidentes laborales, sucesiones, accidentes de tránsito, etc. Atiende gente de Junín y zona, ya que el Departamento Judicial Junín abarca nueve partidos.

Respecto a la atención de casos por accidentes de tránsito, el abogado dijo que generalmente lo consultan las víctimas, o los familiares de la misma.

Explicó que según el caso se reclama por daños materiales del vehículo siniestrado, por los daños físicos (si la persona ha resultado lesionada) o por muerte, en casos fatales.

En la práctica, de acuerdo a lo manifestado por el doctor Genna, generalmente los causantes de accidentes son asistidos legalmente por los abogados de compañías de seguro. Señaló que también hay casos de reclamos por parte de los terceros transportados, los que viajan como acompañantes en un vehículo accidentado.

“Hay un amplio espectro de posibilidades que pueden pasar en un accidente”, destacó.

Finalmente, en este día especial para todos los abogados, el entrevistado saludó a todos sus colegas. “Saludo a todos los que se desempeñan en esta profesión que es tan noble, aunque tiene sus agridulces, como todo. Hay que seguir batallando con la vida diaria y ser profesional en una carrera que no es fácil”, concluyó el doctor Genna.