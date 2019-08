Postergarán hasta enero el próximo aumento en la tarifa de gas natural

El Gobierno resolvió postergar hasta enero del año próximo el aumento en las tarifas de gas domiciliario que debía regir desde octubre, como parte del paquete de medidas de alivio para compensar el impacto de la devaluación del peso después de las PASO.

Consultada la empresa Grupo Servicios Junín, aseguraron que hasta ayer no habían sido notificados de la medida y se continuaba con la implementación de la tarifa plana y el diferimiento del 22% de las facturas de julio, agosto, septiembre y octubre que se cobrarán en cinco cuotas sin interés a partir de diciembre.

La nueva disposición fue confirmada por el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui quien en declaraciones afirmó: “El aumento de octubre no lo vamos a hacer y en diciembre tendrá lugar la audiencia pública para aplicarlo recién en enero".



/LEÉ MÁS Fiscalizan la quita del IVA



En suspenso

Daniel Ratto, gerente comercial del Grupo Servicios Junín aseguró que aún no recibieron notificación de la postergación de la suba de la tarifa hasta enero.

“Estamos a la espera de recibir las tarifas de octubre pero es muy anticipado conocerlas ya”.

Hasta el momento aseguró que continúa el sistema de tarifa plana y el diferimiento del 22% del total de las facturas de julio, agosto, septiembre y octubre que se cobrarán en cinco cuotas sin interés a partir de diciembre, enero, febrero, marzo y abril sin intereses.

Cabe recordar que en marzo pasado se realizó una audiencia pública que determinó para el gas domiciliario una primera actualización anual del 29%. Sin embargo, para evitar que esa suba impactara sobre los consumidores durante la temporada invernal, se acordó escalonar ese incremento.

Asimismo, en simultáneo, se aplicó una tarifa plana para los usuarios domiciliarios, para los meses de mayor consumo (junio a septiembre).

El diferencial de esa tarifa está previsto que sea pagado por los usuarios a partir de diciembre, cuando las facturas reflejan el menor consumo habitual.

De ese modo la tarifa se incrementó un 10% en abril; otro 9,5% en mayo; y 7,5% en junio, pero esas subas coincidieron con la aplicación de la tarifa plana para los hogares.

El alza absorbida por el Estado iba a trasladarse en octubre a los consumos familiares de gas, pero la audiencia pública también programada para octubre, que se postergó hasta diciembre, definirá la proporción del segundo aumento de la tarifa en el año.

Servicio y usuarios

Según indicó Ratto, la situación de pago del servicio es normal y el porcentaje de gestión de corte conforma un 2% sobre el total de 30 mil usuarios.

“El pago es normal, para la época del año. No hemos sufrido caída en la recaudación. Hay algunos casos aislados, en que si no se puede pagar porque el monto es mucho, se trata de hacer un plan de pago”, aseguró.

Además aclaró que “se está cortando el servicio pero si el usuario se acerca con una problemática se trata de buscar una solución como para no cortarlo. La idea de la empresa es brindar el servicio y escuchar al vecino”.

Asimismo, el gerente de Gas Junín indicó que “hay 3000 usuarios adheridos a la tarifa social” y explicó que actualmente “la tramitación de ésta depende del Anses. Quienes deseen acceder deben hacer el trámite en la web del Anses o en Anses directamente”.

Factura mensual

Cabe destacar que desde junio pasado la factura de gas son bimestrales y tienen un nuevo formato, que según Camuzzi es más sencillo y dinámico. No obstante se aclaró que se continúa brindando toda la información esencial de la cuenta, el consumo y el servicio en general.

La nueva factura, que desde junio está llegando a los hogares y comercios con periodicidad mensual, incluye un código QR para abonarla escaneando a través del teléfono celular. También es complementada con la información disponible en la Oficina Virtual.