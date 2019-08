Valeria Arata aseguró que “la inseguridad no deja de aumentar”

La diputada provincial por el Frente Renovador y candidata a legisladora bonaerense por el Frente de Todos, Valeria Arata, aseguró que "el aumento en el número del personal policial, no significa una mejora en la seguridad, cada vez hay más policías y sin embargo la inseguridad no deja de aumentar".

"La seguridad es una política pública que se debe abordar de una manera integral, poniendo como objetivo el orden público. Más policías no garantizan mejor seguridad. En el orden municipal, el Intendente debe tener la vocación de liderar las fuerzas de seguridad, e implementar políticas para ordenar y organizar a la comunidad, y este rol es indelegable", afirmó la diputada por la Cuarta Sección Electoral.

Asimismo agregó: "Me preocupa mucho la violencia y la repetición con la que se generan los arrebatos, atracos y robos en la ciudad. Lamentablemente las mujeres y los adultos mayores son las víctimas más expuestas y más vulnerables. Los juninenses se sienten inseguros en sus propias casas, y eso es producto de la experiencia vivida".

Arata remarcó: “Debemos trabajar mucho para proteger a los sectores más expuestos a la inseguridad. Los niños, las mujeres y los adultos mayores deben sentirse protegidos por un Estado que los entiende y atiende con políticas integrales y eficientes".