“Petrecca demostró que Junín podía tener transporte público”

A 150 días del 1 de abril, fecha en que comenzó a funcionar el transporte público de pasajeros en Junín, el Senador Juan Fiorini, destacó que “el intendente Pablo Petrecca demostró que con trabajo profesional, en equipo, y con mucha voluntad política se podía tener transporte público en Junín, y hoy los vecinos, están demostrando que era un servicio necesario, que se necesitaba, y que estaban dispuestos a cambiar de movilidad si un gobierno los escuchaba”.

Asimismo destacó los cambios en la ciudad: “La vida de muchos juninenses cambió para siempre, sabiendo que ahora cuentan con los colectivos para poder trasladarse con seguridad, para poder llegar a su trabajo, a la escuela, o al médico”.

El senador Fiorini aseguró que ya son más de 12 mil usuarios quienes utilizan el transporte en la ciudad.

“Ya son más de 12.000 usuarios que hacen más de 5000 viajes diarios, y cada día que pasa más vecinos se vuelcan a este medio de transporte”.

También recordó que “durante 12 años nos negaron la posibilidad, nos mintieron y nos dijeron que no se podía, que no era viable, atacando a Pablo (Petrecca) cada vez que propuso debatir el tema”.

Fiorini aseguró: “Meoni, siempre puso excusas, diciendo que Junín no estaba preparada para tener colectivos, o que no se iban a usar”.

Para finalizar indicó que “en octubre se pone esto en juego, si elegimos continuar con el transporte público, con la Sube, y los beneficios para quienes lo necesitan. Se pone en juego si vamos a expandir las líneas y el alcance, o vamos a volver a las excusas, la indiferencia y hasta la posibilidad de que nos quedemos de vuelta sin este derecho que Pablo Petrecca nos devolvió”.