Valeria Arata: “La gente necesita otro modelo económico”

¿Cuál cree que fue el mensaje que dejaron las Primarias?

-Creo que las urnas contaron lo que viven a diario los vecinos. El resultado fue sorprendente para muchos, pero no tanto cuando vos caminás y hablás con los vecinos, y te das cuenta de que la gente necesita otro modelo económico, otro tipo de política para poder salir adelante. Cuando uno visita distintos barrios, uno podía prever que se venía un resultado de esta forma, pero cuando leía las encuestas la verdad es que hablaban de otra cosa, por eso uno trata siempre de ser cauteloso y respetar las distintas opiniones.

Creo que lo que pasó el 11 de agosto fue un gran grito que han pegado las urnas tratando de despertar al Gobierno, que creo que ya es tarde; el gobierno que siempre nos habló del pasado, hoy es el pasado, creo que la gente está mirando para otro lado, y entendió que es desde el gobierno desde donde se debe cambiar la realidad. Veo un gobierno que se encuentra dando manotazos de ahogado, y uno se pregunta ‘por qué no lo hicieron antes’, lo que están haciendo con estas medidas electoralistas es subestimar a los vecinos. Todos conocemos qué tipo de gobierno han llevado adelante en estos tres años y medio, no puede ser que hoy pasen a ser un gobierno generoso y que se acuerden de los vecinos y que no sea nada más que marketing como ha sido siempre, un gobierno que tanto escuchó, que tanto habló con los vecinos, que no haya percibido la situación que se estaba viviendo adentro de la cada una de las casas, cuando ellos siempre fueron los que tomaron mate y estuvieron en contacto con los vecinos, me parece que se han equivocado o bien nos han mentido mucho a través del marketing.

-¿Qué va a pasar con la economía después de octubre? ¿Cree que va a ser rápida la recuperación?

-Seguramente va a llevar un tiempo, no va a ser mágicamente, de un día a otro, obviamente que se van a ir tomando medidas para reactivar el consumo interno, poner en movimiento todo este engranaje, se tendrán que tomar medidas con respecto al FMI, debemos renegociar esta deuda que nos van a dejar. Conozco al ministro Hernán Lacunza, por haber trabajado con él en la Legislatura el tema del presupuesto, y no sé hasta dónde va a poder llevar adelante todas estas cuestiones, porque hoy ya estamos viviendo prácticamente un gobierno de transición cuando aún no tenemos gobernantes electos. Creo que estamos en una situación complicada porque las PASO no hicieron más que darnos candidatos, no tenemos un presidente electo, y esta transición, al presidente me parece que le queda grande.

-Lacunza ha dicho que se va a limitar a tratar de mantener el tipo de cambio.

-Sí, a lo que está abocado el ministro Lacunza es a llevar adelante una transición ordenada, ya entienden que estamos en una etapa de transición y que esta foto que vimos el 11 de agosto se va a repetir en octubre.

-¿Cree que en Junín los votos que obtuvo Victoria Muffarotto se van a sumar a la lista de Mario Meoni?

-Entiendo que debería ser así, estamos trabajando en conjunto, con Victoria y con todo el grupo político, pero no podemos subestimar a la gente, que elige libremente. Victoria es un gran valor, una persona joven, con un potencial enorme, y me parece un muy buen gesto el que tuvo de acercarse a Mario para poder construir este Frente de Todos, que nos representa a todos de verdad, que es lo que necesitamos todos los vecinos. Creo que mayormente los votos de Victoria se van a trasladar a Mario, creo que no deberíamos tener problemas en octubre, pero tampoco hay que ponerse ningún saco antes de que estén los resultados.

-La estrategia de muchos intendentes del oficialismo apunta a “municipalizar” la campaña.

-Sí, pero es muy difícil para un intendente como el nuestro, que es un soldado de Macri y de Vidal, despegarse de sus figuras, quedan solo dos meses y no creo que les resulte fácil, pero también vemos, lo sentimos en la calle, que están dando algunos manotazos o buscando algunas opciones como el reparto de la boleta de los intendentes con Fernández y Kicillof. Tengo muchas dudas de cómo puede llegar a ser nuestro intendente, que gobernando hoy, de manera alineada, con Vidal y Macri, ha llevado a cabo un gobierno que, desde mi perspectiva, tiene sabor a poco; yo esperaba mucho más del intendente de la ciudad y no me lo imagino de ninguna manera gestionando con un gobierno que no tenga el mismo alineamiento que él, porque además entiendo que el intendente no es una persona de diálogo. Y es una lástima porque yo he contribuido en todo lo que pude en la Provincia para que llegaran las obras de las que ellos hablan, que inauguraron, acompañando endeudamientos, como en el caso de avenida de Circunvalación, uno acompañó y esperaba otra cosa por parte del gobierno, lamentablemente ellos entendieron que podían solos y acá están los resultados.

-¿Qué cree que pasó en Junín en estos cuatro años?

-Creo que, lamentablemente, no tuvimos un líder que nos defienda, en Junín vivimos muchas cuestiones donde no hubo un intendente que se pusiera al frente, no nos defendió de los tarifazos, no nos defendió de la inseguridad, de todas las cuestiones que fueron pasando, no defendió a los maestros, no defendió a la policía, al hospital. Tenemos un intendente que dice haber hecho la autopista en la Ruta 7, que está muy bien que se haga, porque es necesaria –y yo soy por ahí una de las que más transita la ruta por cuestiones laborales-, pero cuando visitás los barrios y no se llega a fin de mes y tenemos vecinos que comen una sola vez al día, creo que pasa por otro lado y hay otras cuestiones más importantes. Somos un país que está en emergencia alimentaria, qué sentido tiene tener rutas si no las podemos transitar, si tenemos vecinos con hambre. Creo que tiene que ver con la sensibilidad y las prioridades del Gobierno.

Y no solo el transporte, es la luz, es el gas, es la vida diaria que se ha encarecido enormemente por los tarifazos que sufrimos y los salarios no acompañaron de ninguna manera. Y cuando propusimos que queríamos una ley de tarifas justas, para que se vayan ajustando al mismo ritmo que los salarios, nos trataron de irresponsables. Lo mismo nos pasó cuando propusimos hace tres años la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, también nos trataron de irresponsables, pero hoy es una de las propuestas del Gobierno.