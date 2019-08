La generación de empleo, una cuestión prioritaria para la mayoría de los vecinos

A dos meses de las elecciones generales del 27 de octubre, TeleJunín realizó un sondeo callejero para consultar a los juninenses sobre lo que considera que debería ser una prioridad para los próximos cuatro años de gestión municipal.

La creación de fuentes de trabajo y el empleo en sí es el pedido que se unifica en la mayoría de las voces consultadas en el recorrido, además de pedir por educación, seguridad y la atención de los aspectos sociales de la ciudad.

Más trabajo

De los juninenses consultados en el sondeo la palabra “trabajo”, destacó por sobre todos los pedidos.

“En Junín hay que dar trabajo, mucho laburo. No alcanza la plata, no hay laburo. Hacen cosas que no tienen que hacer. Se tiene que focalizar más en el trabajo creo yo, más que nada”, indicó un joven juninense.

Otro vecino consultado, sumó al pedido sobre lo que se debería hacer y coincidió: “Crear fuentes de trabajo. Creo que ni este gobierno ni el anterior han creado fuentes de trabajo. La gente con tener trabajo se conforma, después, cada uno se maneja como puede pero primero que nada, crear fuentes de trabajo”.

Una joven comerciante aseguró también que la clave está en “generar más empleo, hacer cosas para que la gente tenga más trabajo. Mucha gente se quedó sin trabajo así que está bueno pensar en generarlo”.

Atender a lo social

“La política es como el queso, se agarran la mejor parte y lo otro se lo dejan a los pobres. A los pobres que laburan porque a los pobres que no laburan no merecen”, disparó una de las vecinas consultadas.

Para otros, lo más importante es “que hagan las cosas como dicen que las van a hacer, que no mientan”.

Una de las encuestadas aseguró que es necesario que los vecinos paguen los impuestos: “lo que se debería hacer es que todo habitante de Junín pague los impuestos como corresponde porque nadie paga. Ese es el tema. Pagar los impuestos y la seguridad”.

Uno de los consultados más jóvenes, alumno de una escuela Técnica pidió atender a lo social y apoyar los proyectos educativos: “Fijarse más en lo que necesita la gente. Implementar más apoyo a las escuelas. Soy alumno de la Escuela Industrial y veo que falta apoyo en los proyectos que estamos haciendo”, aseguró.