Según un informe de la Oficina de Empleo de nuestra ciudad, los puestos de obreros de albañilería, oficiales de venta, cuidadores de adultos mayores y personal para trabajos domésticos son algunos de los perfiles de mano de obra más requeridos. Cabe destacar que dicho ente cuenta con una base de datos constituida por el Portal Público de Empleo del Ministerio de Trabajo y en lo que va del año, cuenta con 1800 personas inscriptas.

Del mismo también se desprende un perfil heterogéneo.

“Según nuestro panorama de cómo está la ciudad hoy, diría que a Junín no le corresponde un determinado perfil de empleo. Si bien Junín puede presentar cierto componente empresarial económico dividido en comercios, industrias o agroindustrias, en forma predominante, esos tres rubros así como servicios en los últimos años. No hay un perfil determinado a la hora del recurso humano que busca empleo”, explicó Franco Castellazzi, subsecretario de Desarrollo Económico y agregó que “se trata de un perfil heterogéneo y de diferentes rubros y especificaciones” por lo que no se puede enmarcar a la ciudad en un perfil específico.