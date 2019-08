El municipio realizó un aporte para que puedan ir a Córdoba

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, entregó un subsidio de $15.000 para que el coro pueda realizar un viaje a Córdoba en el mes de noviembre. Acompañado por el senador Esteban Bullrich, Petrecca compartió una charla con los integrantes del coro que tiene la Escuela.

Al respecto, Susana Perea, Directora de la Escuela de Estética, manifestó que "nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para todo lo que sea gestionar y crecer como institución. En este caso, recibimos la presencia del Intendente Petrecca y una ayuda para poder viajar, tal como sucedió en otras oportunidades. Le agradecemos profundamente porque de esa manera podemos concretar el objetivo de poder viajar. Hubo muchas preguntas al Intendente y se generó un lindo ida y vuelta, con las cosas buenas que hay y con las que faltan".

"Siempre tenemos el acompañamiento del Municipio y agradecemos a Pablo (Petrecca) que siempre ha escuchado nuestras inquietudes y nos ha dado respuestas. Agradecemos que estén interesados en el crecimiento de cada institución educativa, como es el caso nuestro. Las necesidades son muchas pero entre todos debemos poner nuestro granito de arena donde hace falta", dijo Perea.

Por su parte, el Intendente Municipal Pablo Petrecca, expresó que "primero quiero agradecerles a ellos que nos hayan abierto las puertas para poder compartir un rato de buena charla y música. Que mejor que escuchar música y más con un coro que ya tiene 20 años y que no es fácil de llevar adelante. Todos tienen sus dificultades pero vienen acá a pasarla bien y a disfrutar de esta actividad. Días atrás tuvieron un evento muy lindo en el teatro de La Ranchería, que no pude estar, pero que me dijeron que salió muy lindo".

Para finalizar, explicó que "ahora tienen la posibilidad de viajar a otro lugar y nosotros desde nuestro lugar los acompañamos para que se haga realidad. Son muchos los vecinos que son parte de este coro y que expresan su arte de esta manera. Es una gran alegría para nosotros poder compartir esta posibilidad de charlar y compartir una tarde junto a ellos. También estuvimos charlando de las diferentes cuestiones de la ciudad y es algo que nos gusta porque generemos el contacto cara a cara con el vecino. Hoy nos acompañó el Senador Esteban Bullrich y fue un encuentro muy lindo. Siempre tomamos notas de estos encuentros, para ver lo que venimos haciendo bien y tomar nota en aquellas cuestiones que aún nos faltan. Nosotros trabajamos para los vecinos y cualquier acción que uno tome, no tiene impacto en el vecino, no nos sirve. Por eso, escuchamos y dialogamos con ellos para saber su pensamiento. Una vez más, agradecer por esta oportunidad de compartir un momento juntos".