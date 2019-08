La mano de obra más buscada: obreros, vendedores y cuidadores

Obreros de albañilería, oficiales de venta, cuidadores de adultos mayores y personal para trabajos domésticos son algunos de los perfiles de mano obra más requeridos según un informe de la Oficina de Empleo de nuestra ciudad, que cuenta con una base de datos constituida por el Portal Público de Empleo del Ministerio de Trabajo y en lo que va del año, cuenta con 1800 personas inscriptas.

Pensando en un perfil que pueda ser necesario en la ciudad, el ingeniero Franco Castellazzi, subsecretario de Desarrollo Económico, consideró que a la ciudad no le correspondería un determinado perfil de empleo, más allá de los rubros fuertes que conforman los comercios, industrias o agroindustrias: “No hay un perfil determinado a la hora del recurso humano que busca empleo”, aseguró.

Lo cierto es que la formación y la capacitación, permiten expandir las posibilidades a la hora de la búsqueda.

Perfil heterogéneo

“Según nuestro panorama de cómo está la ciudad hoy, diría que a Junín no le corresponde un determinado perfil de empleo. Si bien Junín puede presentar cierto componente empresarial económico dividido en comercios, industrias o agroindustrias, en forma predominante esos tres rubros así como servicios en los últimos años. No hay un perfil determinado a la hora del recurso humano que busca empleo”, explicó el ingeniero Castellazzi y agregó que “se trata de un perfil heterogéneo y de diferentes rubros y especificaciones” por lo que no se puede enmarcar a la ciudad en un perfil específico.

De hecho, según el informe de la Oficina de Empleo, los perfiles quedan registrados en el portal al cual se consulta cada vez que se presenta una búsqueda.

Estos son propuestas por empresas, comercios, industrias, o inclusive por parte de la misma Municipalidad.

A partir de los requisitos que impone cada empresa, se procede a la búsqueda mediante filtros en dicho portal.

De allí surge que las búsquedas más frecuentes tienen que ver con Obreros (albañilería y oficios); Oficial de ventas; Cuidado de adultos mayores y Personal de limpieza o doméstico.

Desarrollo de nuevas especialidades

Pensar en las profesiones que puede requerir una ciudad sin dudas requiere entender hacia dónde se expande la ciudad y como se suman las nuevas tecnologías y las especialidades.

“En el lugar que ocupan las nuevas tecnologías, las nuevas profesiones o el surgimiento de nuevas carreras o especialidades, generalmente uno de los actores claves son los institutos de formación o predominantemente la universidad que es quien canaliza este tipo de inquietudes y quien puede llegar a llevarlo adelante a través del surgimiento de nuevas carreras”, destaca Castellazzi y refiere el caso de los últimos años, con carreras asociadas a la tecnología o a la ciencia aplicada como puede ser genética.

Base de datos y armado de CV

En el portal de la base de satos de la Oficina de Empleo se cargan diariamente datos de quienes se presentan en la oficina de manera espontánea, -no es necesario acordar cita previa-.

En la misma no se recepcionan CV en papel, sino que se realiza una entrevista presencial donde se consultan los datos personales, educativos y de formación, respecto a la experiencia laboral, herramientas informáticas, idiomas, disponibilidad laboral y postulaciones laborales.

Este servicio de intermediación es público y gratuito. En caso de que la empresa requiere que los perfiles sean evaluados en función del puesto de trabajo, contamos con profesional idóneo para tal tarea.

La base de datos tiene perfiles variados, desde personas sin terminalidad educativa hasta profesionales graduados.

En caso de que se requiera un perfil que no se encuentre en la base de datos, se publica en las redes haciendo una convocatoria y se hace intermediación con diferentes entes que puedan tener esos perfiles una articulación importante es de la Unnoba, los CFP, sindicatos entre otros.

Capacitaciones

Por otro lado, desde la OE se dictan cursos y capacitaciones en el marco del programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Este programa está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado el secundario o lo estén cursando. A esta población se los invita a participar de cursos de Introducción al Trabajo, Cursos de Empleabilidad y Clubes de Empleo que tienen duración de 2 o 3 meses. Estos cursos instruyen a los jóvenes en nociones generales de perfil laboral, fuentes laborales, confección de cv, situación de entrevista, competencias laborales, mercado laboral. La participación en estas capacitaciones les genera a los jóvenes un incentivo económico de $1600 mensuales.

Los jóvenes adheridos a este programa también son potenciales postulantes para realizar prácticas de Entrenamiento para el Trabajo que son pasantías rentadas de 20hs semanales, mediante las cuales se entrenan en un puesto de trabajo y perciben mensualmente $5.400. Estas prácticas tienen una duración de entre 3 y 6 meses.

En este mes comenzaron a dictarse 4 capacitaciones con 120 alumnos.

Por otro lado, se realizan intermediaciones laborales con el envío de 70 cv para la construcción y 20 cv para la atención al público en un importante comercio de Junín.