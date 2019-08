Nueva herramienta: la Unnoba presentó el Repositorio Digital Institucional Abierto

La Unnoba, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, presentó su Repositorio Digital Institucional Abierto, una herramienta que funcionará a través de una plataforma informática en la que se podrán volcar resultados de trabajos científicos y producciones académicas y culturales que se generen desde la Universidad.

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, y la vicerrectora, Danya Tavela, celebraron la posibilidad de estar lanzando este instrumento que va en sintonía con los significativos avances que se han dado en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Consideraron que el repositorio brindará “transparencia a la gestión de la Universidad” y pondrá en marcha “una red de colaboración científica dentro del sistema universitario”.

“El repositorio institucional será un espacio muy visible de presentación de nuestros trabajos y el conjunto de la comunidad universitaria deberá saber que lo que no esté allí, no existe, porque el repositorio será nuestro primer lugar de búsqueda de la información, además de transformarse en una sera herramienta de la gestión científica que brindará transparencia en la relación con otras instituciones”, planteó y aclaró que es un espacio de información que “irá construyéndose de manera dinámica”.

Asimismo el rector consideró que en esta iniciativa la Universidad tiene una responsabilidad regional por cuanto “el repositorio va el vehículo y el espacio donde otras instituciones de las más variadas van a poder encontrar no solo los trabajos publicados sino la posibilidad de establecer los vínculos que son los que empujan no solo la tarea en el campo científico sino la transferencia y la innovación”.

“Desde la gestión universitaria ofrecemos la herramienta, pero los que verdaderamente hacen la Universidad son los docentes, alumnos, graduados e investigadores y que este instrumento pueda crecer dependerá también de ellos”, agregó Tamarit.

La Vicerrectora, por su parte, aseguró: “Es un sistema de transparencia que permite además mostrar a la sociedad lo que la Universidad Pública genera a partir del esfuerzo de la comunidad en general”.

Integrados al sistema nacional

La secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Unnoba, doctora Carolina Cristina, en tanto visualizó el repositorio como “una herramienta de acceso abierto para gestionar la producción tanto académica como científica y aumentar la visibilidad de nuestra Universidad contribuyendo a la generación del conocimiento global”.

En la misma línea, comentó que con el Repositorio Digital Institucional Abierto, la Unnoba adherirá al Sistema Nacional de Repositorios Digitales dependiente del Ministerio de Educación, Cultura. Ciencia y Tecnología de la Nación. “Con esta iniciativa cumplimos con la ley nacional, pero también ponemos a disposición de toda la comunidad académica y científica nuestra producción de manera gratuita, abierta y sin restricciones y al mismo tiempo facilitaremos el acceso de docentes e investigadores a las producciones depositadas en los 57 repositorios digitales institucionales que integran el Sistema Nacional”.

La doctora Carolina Cristina se refirió a la crisis de la comunicación científica y las dificultades que tienen los investigadores para el acceso a las publicaciones internacionales, al monopolio que ejercen las empresas editoriales y a las restricciones que existen en las legislaciones de los derechos de autor y consideró que los repositorios digitales “facilitan el acceso a la información y propician la divulgación del conocimiento científico”.

“Con el repositorio compartiremos a través de una plataforma informática las obras académicas, científicas y culturales y esperamos se transforme en un sistema de información que reúna, preserve y brinde acceso abierto a toda nuestra producción y refleje nuestro crecimiento”, concluyó.

Capacitación

Luego de la presentación del repositorio, la magister María Clara Lima y Arturo Rabín, pertenecientes al área de Vinculación Tecnológica dependiente de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad, brindaron una capacitación a docentes, investigadores y miembros de la comunidad universitaria sobre los alcances del Repositorio Institucional Digital Abierto de la Unnoba y su dinámica de funcionamiento.