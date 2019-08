Ariel Díaz: “Apoyamos y creemos en este proyecto”

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Junín participó del ciclo político “Reporte Especial” (TeleJunín), aseguró que el espacio “escuchó” el mensaje de las urnas del 11 de agosto pasado y defendió el alineamiento con Provincia y Nación. “El vecino de Junín tiene que saber que muchas de las obras que se están haciendo y que han concluido tienen que ver con fondos que provienen de Nación y Provincia”, manifestó el funcionario.

-¿Qué mensaje cree que dejaron las PASO?

-Estamos tranquilos en el día a día porque hemos dado todo con el equipo de gestión, y por supuesto que vamos por más, hemos tomado el mensaje de las urnas y estamos dispuestos a redoblar el esfuerzo para que la gente de Junín esté mejor. Nuestro espacio mantuvo la cantidad de votos con respecto a las PASO de 2015, o sea que no hemos perdido votos. La oposición, en la sumatoria, obtuvo un porcentaje superior, pero por suerte esto no es matemática, no es lógica, no hay una relación directa, así que estamos confiados en que la gente le de al intendente Pablo Petrecca la posibilidad de seguir gobernando otros cuatro años para seguir transformando la ciudad. Si bien sabemos que la gente dio un mensaje, también sabemos que mucha gente está muy conforme con la gestión del intendente. Hubo una influencia de la política nacional y provincial, pero estamos confiados en salir airosos el 27 de octubre.

-Muchos municipios están tomando medidas económicas para llevar alivio a los vecinos.

-Sí, y Junín hizo punta en esto de empezar a advertir dificultades económicas y tratar, desde el municipio, comenzar a dar respuestas. En mayo anunciamos nueve medidas concretas, de las cuales una es el plan de asistencia a las pymes, que fue lanzado en junio del año pasado, por lo que ya veníamos con la escucha y el entendimiento de la situación que nos trasladaban las instituciones, como Comercio e Industria, la Sociedad Rural, distintas entidades que nuclean el sector productivo local. Ahí hicimos el plan de asistencia pyme que consiste en un descuento del 50% de la tasa de Seguridad e Higiene para los más chicos y un 10% para los medianos y grandes empresas de Junín. Esta fue la primera medida, con un impacto para las finanzas municipales –de un millón de pesos por mes-, pero alcanzamos a más de 4 mil empresas. El Estado tiene que ser un facilitador para el sector productivo. Son 16 medidas en total, y lo que quiero transmitir es que ya veníamos viendo la situación. Este año continuamos con una reducción en las patentes de autos, planes de pago. Esta semana el intendente anunció la universalización del servicio de alimentación en todos los jardines maternales, que abarca a unos 500 chicos. También mantuvimos en 20 pesos la tarifa del transporte público. Hicimos el Big Sale, la contención a los clubes, que pasan de recibir 13.500 pesos por mes a 17.500 pesos, el servicio de Transporte Pepa, que afrontaba dificultades, recibió un subsidio de 30 litros de gasoil diarios y con esto pudo bajar la tarifa. También firmamos la cláusula gatillo para que ningún empleado municipal pierda contra la inflación, y ya lo habíamos hecho el año pasado, porque entendemos la situación. Todo empleado municipal hoy está cobrando el salario mínimo, vital y móvil, más una suma fija.

El intendente entiende la realidad económica, social y nos ha pedido que estemos cerca de los vecinos que más lo necesitan con ayudas sociales y económicas, además de ayudas para más de 13 mil familias que hemos estado alcanzando desde Desarrollo Social de la Municipalidad. El municipio, desde el año pasado, está intentando que el juninense la pase mejor, a pesar de las dificultades económicas, de la macroeconomía, que son variables que, por supuesto, no manejamos desde acá, ni la inflación, ni el dólar, ni la tasa de interés.

-Pero el intendente Petrecca se ha declarado “soldado” de Macri y de Vidal.

-Nosotros estamos alineados con Nación y Provincia y el vecino de Junín tiene que saber que esto nos ha traído muchos beneficios, muchas de las obras que se están haciendo y que han concluido tienen que ver con fondos que provienen de Nación y Provincia. La repavimentación de Circunvalación, que ahora se está completando con el camino a la Laguna, tiene que ver con fondos de Provincia, el desagüe norte, que beneficia casi a 20 mil familias juninenses, que se inundaban, tiene que ver con fondos del Ministerio del Interior de la Nación, y así con muchas otras obras, de asfalto, agua, cloaca. Por eso apoyamos y creemos en este proyecto, y creemos que el problema económico no nace en el gobierno de Macri, sino que viene de años y años de no hacer las cosas como corresponde en materia fiscal y económica, concretamente, gastar más de lo que entra.

-El problema económico no es nuevo, pero este gobierno empeoró la situación, y ese parece haber sido el mensaje mayoritario en las urnas.

-Puede ser, quizás el mensaje que se dio el 11 de agosto sea ese, es muy probable, pero hay que entender que la situación a la que llegamos en materia económica viene de muchos años de hacer mal las cosas y quizás los tiempos del Gobierno nacional no fueron los adecuados, a lo mejor necesitaban más para actualizar las tarifas, quizás hubo un exceso de optimismo del Presidente, creyendo que se podía revertir antes de tiempo, pero siempre con las mejores intenciones y tratando de sacar el país adelante. Estos dos meses que quedan hasta el 27 de octubre vamos a seguir trabajando, como lo está haciendo el Gobierno nacional, en poder aliviar la situación.