Nuevos elementos de trabajo para el personal de Bromatología

Con la adquisición de termómetros láser y una balanza destinada para el personal de la Dirección de Bromatología que cumple funciones en la cabina sanitaria, el Gobierno de Junín sigue dotando de nuevos elementos para hacer un trabajo más efectivo y de calidad para su personal.

Esto permitirá hacer controles más rápidos y tener exactitud al momento de decomisar alguna mercadería.

Al respecto, el médico veterinario Julio Ferrero, Director General de Zoonosis y Bromatología, explicó que "estamos entregando al personal de cabina sanitaria y al Dr. Hernán Ceci, director de bromatología, un termómetro de última generación que trabaja con un láser para controlar los vechículos que vienen con temperatura y no tener errores al momento de hacer dicha tarea. También servirá para no contaminar la mercadería ya que antes había que hacerlo con el termómetro de pinchar. Con esto se agilizará el proceso y no habrá necesidad de subirse al vehículo ya que se podrá hacer desde abajo".

Además, agregó que "estos termómetros tienen la garantía y el certificado de controles que nos permiten decir que estamos trabajando con certeza y precisión. También se adquirió una balanza que permitirá controlar los kilos de mercaderías que se decomisan en determinados momentos. Esto servirá para que la jueza de faltas tenga la exactitud de los kilos que se decomisan y si hay que devolverlo, según el caso específico".

“Son elementos muy importantes que tienen una mayor comodidad para el personal como de la gente que llega a Cabina Sanitaria. El objetivo es, como siempre, ir mejorando la importante tarea que se cumple en dicha área municipal", finalizó Ferrero.