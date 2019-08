Gremios reclaman la reapertura de las paritarias ante el rebrote inflacionario

A partir de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional de dar bonos a trabajadores para paliar el rebrote inflacionario de los últimos días, se les consultó a los gremios cuáles eran sus realidades, teniendo en cuenta que en muchos casos ni siquiera llegaron a completar los pagos a los asalariados, pautados en paritarias del corriente año.

Se supo que los docentes bonaerenses se reúnen para evaluar nuevos reclamos a la provincia. Los gremios que los representan estudian la posibilidad de solicitar al Gobierno que la cláusula de ajuste automático del salario en base a inflación se active mensualmente y no cada tres meses.





Al respecto, Francina Sierra, secretaria general de SUTEBA Seccional Junín, explicó a Democracia que hubo un pedido de secretarios generales de SUTEBA presentado al Congreso de La CTERA, para que se pague un bono de 5000 pesos, además de la reapertura de la paritaria nacional y la rediscusión del monto de incentivo docente.

“Esto es, básicamente, lo establecido a nivel nacional a través de la CTERA. Por otro lado, a nivel provincial, se estará reuniendo este miércoles 21 de agosto el Frente de Unidad Docente para analizar una propuesta al gobierno provincial de adelantamiento de la cláusula gatillo”, manifestó la gremialista local.

Recordó que se firmó un acuerdo salarial a principio de año, donde se establecían cuatro actualizaciones en el año de cláusula gatillo. “Hasta ahora hemos tenido tres, faltaría la cuarta que sería en noviembre. Dadas las circunstancias y la devaluación brutal que hubo este mes, lo que se analiza pedir es el adelantamiento de la ejecución de esa cláusula gatillo al próximo cobro y no esperar hasta noviembre”, acotó.

“Lo que vamos a pedir es que, a partir del próximo cobro, la cláusula gatillo se accione mensualmente, no como estaba acordado hasta ahora, que era cada tres meses. No hay garantías de que esto se va a estabilizar de acá a fin de año”, dijo.

Bono para activos y para jubilados

Respecto del bono de 5.000 pesos solicitado, tanto para activos como para jubilados docentes, Francina Sierra dijo que es importante remarcar que en la provincia de Buenos Aires como en muchas provincias del país, los docentes jubilados tienen ligados sus salarios a los movimientos que van teniendo los activos, por eso es fundamental cuando se hacen este tipo de pedidos, que también impactará en los jubilados. “El bono está pensado tanto para los activos como para los jubilados docentes”, destacó.

Y respecto a la cláusula gatillo en provincia de Buenos Aires, la gremialista aclaró que esto también impacta tanto en activos como en jubilados. “Es importante que los docentes sepan que están todos incluidos en estos pedidos que nosotros estamos haciendo”, remarcó.

Respecto al bono que anunció el presidente Macri, Sierra dijo que no se aplica automáticamente en provincia de Buenos Aires, sino que para que se trasladara a los estatales bonaerenses la gobernadora Vidal lo tiene que homologar. “Hasta ahora no hay declaraciones de ella que digan que ella también va a pagar los bonos. A lo que se refiere el presidente Macri es a los empleados estatales de las reparticiones públicas nacionales y a los trabajadores del sector privado, nada dijo de los trabajadores públicos de las provincias”, afirmó.

“Es insuficiente”

Por otra parte, consultado por Democracia, Federico Melo, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, dijo: “nuestra paritaria se dirime a nivel nacional a través de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), pero a nivel local vemos esta devaluación que hubo casi 30 por ciento con respecto al dólar, afectando a todos los trabajadores, inclusive a nuestro sector”.

“Hemos planteado nuestra preocupación. Nuestra paritaria la hemos cerrado en un 30 por ciento al inicio de año, se paga en diferentes cuotas y todavía nos quedan cuotas a cobrar este año, planteándose una revisión para fin de año (en diciembre y enero)”, dijo el gremialista.

“Las medidas que ha decretado el gobierno son insuficientes. Los privados van a cobrar 2.000 pesos más en septiembre y octubre, cuando les paguen los haberes de agosto y septiembre. Esto es por lo debitado del aporte jubilatorio, que va a parar directamente al bolsillo del trabajador. Esto ayuda pero no alcanza”, afirmó.

“Nosotros, como muchas filiales del interior, hemos planteado esta preocupación a nuestra Federación y estamos esperando a que seguramente se reabra la discusión paritaria ante estos hechos, para una discusión salarial antes de fin de año. Por ahora estamos esperando ver qué medida va a adoptar nuestra federación”, dijo Melo.

Informó que matuvieron varias reuniones con sus delegados gremiales y con la comisión directiva. “Estamos en un problema muy grande, en particular nuestro sector, porque esta devaluación ha afectado al bolsillo del trabajador inmensamente y a los dadores de trabajo, que son las PyMes y comercios chicos, que ya venían sufriendo un parate económico muy grande y que con esta devaluación tuvieron que remarcar sus precios, entonces es muy difícil lograr el equilibrio entre lo que reclama el trabajador y la realidad de los comercios más pequeños”, opinó.

Afirmó que sería “irresponsable” pedir algo que después no se pudiera cumplir y afectar a los dadores de trabajo. “Lamentablemente este gobierno afectó al empleo y a los salarios”, destacó.

Paritarias y bonos

Héctor Azil, secretario general de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina, Filial Junín, y directivo de la CGT Junín de calle Colón, habló de la realidad en su gremio.

“Cerramos todo el ciclo de paritarias en Julio. Hubo paritarias que cerraron en mayo, que ya tienen revisión trimestral. Las otras paritarias cerraron en escala al 32 por ciento y en febrero del 2020 se hará otra reunión para pagar la diferencia que haya con la inflación habida durante el año”, dijo.

Aclaró que este año se había podido recomponer la totalidad de la inflación. “Se han cumplido los compromisos que teníamos en los siete convenios, en cierta manera estamos cubiertos”, opinó Azil.

Respecto a lo sucedido en los últimos días, con la suba del dólar y las remarcaciones de precios, dijo: “Si se dispara la inflación de una manera muy violenta, la recuperación llegará a ser dentro de tres o cuatro meses, pero la pérdida de poder adquisitivo es espontánea, en el momento. En estos días, con lo que está pasando con el dólar, es difícil sostener la inflación”.

A la pregunta si los trabajadores nucleados en ATSA van a cobrar algún bono, Azil dijo que todavía no salieron los decretos de los anuncios hechos por el Gobierno, concretamente del propio presidente Mauricio Macri.

“Aparentemente no van a cobrar. Nosotros tenemos un bono por el Día de la Sanidad, pero son de convenio. Como estamos haciendo una recuperación total salarial con las paritarias, si no es un bono que da el gobierno para todos los trabajadores, nosotros no vamos a tener ninguna bonificación extra”, advirtió.

“Nosotros estamos esperando que salga el decreto porque ya nos ha pasado que de los anuncios a lo que después queda plasmado en lo que es obligatorio ejecutar, a veces no se cumple. Vamos a ser cautelosos y esperar a que salga toda la normativa como corresponde, para luego ver quienes deben cobrar y quienes no”, dijo.