Culminó con gran éxito la Expo Junín

Con una importante convocatoria, culminó ayer la ExpoJunín que se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Junín y contó durante cuatro días con miles de visitantes de la Región, además de propuestas y actividades para toda la familia y las tradicionales exposiciones industriales, ganaderas y comerciales.

Desde el Municipio, destacaron la importante coordinación entre las áreas de Cultura, Deporte, Medio Ambiente, Salud, Producción y Seguridad Vial del Municipio, para difundir muchas de las medidas e iniciativas que se llevan a cabo como gestión.

Presente en el cierre de la exposición estuvo Luis Bortolato, director de Cultura y Turismo del municipio, quien expresó: “El balance es altamente positivo porque a lo largo de estos cuatro días ha pasado muchísima gente y fueron jornadas cargadas con muchas actividades; siento un gran orgullo como gestión por formar parte de una de las muestras más antiguas y representativas que tienen la ciudad y la Región. El Gobierno de Junín estuvo presente con muchos espacios, como la Subsecretaría de Medio Ambiente con un lugar específico en el que generaron todo tipo de juegos y propuestas para los más chicos a los fines de concientizarlos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente”.

Seguidamente, el funcionario señaló que “lo mismo pasó con el área de Salud que dio continuidad a los cursos de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) que viene dictando en todos los puntos de la ciudad; también se hicieron presentes desde la Dirección de Deportes con distintas actividades y juegos en el stand al aire libre, donde también hubo inflables, peloteros, shows infantiles con payasos y música”.

Como se mencionó, el municipio contó con paradores al aire libre y uno central ubicado dentro de la Cúpula, que estuvo coordinado por el área que comanda Bortolato. Sobre el mismo, dijo que “fue uno de los stands con mayor nivel de participación y convocatoria, con un programa de actividades y espectáculos íntegramente conformado con artistas juninenses, ya sean estudios de danzas, artistas folclóricos, bailarines de tango y payasos. En definitiva, toda una propuesta amplia y diversa para todas las edades que hizo que continuamente el parador estuviera lleno”. Luego, añadió que "por todo esto, podemos decir que la tarea está cumplida con creces y que la ciudad estuvo bien representada, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de visitantes que hemos tenido provenientes de distintas zonas de la región. Estamos muy contentos también porque hicimos un paseo de artesanos con emprendedores locales y eso fue algo muy bueno para que ellos puedan exponer sus productos y trabajos”.

Por otra parte, Bortolato también aprovechó para destacar “la buena coordinación que hubo entre el Municipio y la Sociedad Rural de Junín, que se vio reflejada en las importantes charlas que se brindaron ante la presencia de muchísimo público. Esto es algo que siempre nos encomienda el Intendente Pablo Petrecca y estamos convencidos de que es la mejor manera de obtener los mejores resultados, como lo demuestra el crecimiento que año tras año ha tenido la Expo Junín”.

Mercado en tu Barrio

El emprendimiento impulsado por el intendente Pablo Petrecca y el Gobierno de Junín fue un éxito total, tal es así que el día sábado concurrieron 25 mil personas a la Rural y ante la avalancha de compradores, los horticultores agotaron toda la producción del fin de semana. Según los feriantes, vendieron el triple que el año pasado. En total hubo 14 puestos de todos los rubros alimenticios de El Mercado en tu barrio en la Expo Junín. Estuvieron presentes con sus productos los horticultores locales, Santa Teresita (panadería), Don Eguer (fiambres de Roca), Manjar Junín (pastelería y alfajores), Pampa Andina (productos regionales de Jujuy), Mariápolis (productos regionales), Corralito (dulce de leche y mermeladas), El Huerto Interior (harina integral), Corral de las Cabras (quesos de cabra y vaca de Los Toldos), Colmenares Ise (miel), Chemamüll (alfajores artesanales de Los Toldos) y Grada (productos regionales).

Quien se expresó al respecto sobre esta exitosa participación fue Jorgelina Meccia, integrante de Asuntos Agropecuarios quien dijo que “es el primer año que pudimos hacerlo, así que fue toda una novedad para nosotros y una incógnita acerca de la respuesta que tendría. Estamos más que satisfechos porque la verdad que ha superado todas nuestras expectativas y, obviamente, la de los feriantes que en muchos casos se quedaron sin mercaderías ante la demanda del público”.

“Fue algo increíble la cantidad de productos que se vendieron, como siempre de muy buena calidad y con importantes descuentos como los que promueve esta iniciativa. A lo largo de los cuatros días se acercó muchísima gente y muchos productores no dieron abasto; los productores locales de hortalizas fueron uno de los que mayores ventas tuvieron, tal es así que en el último día se quedaron sin mercadería para vender”, señaló Meccia.

La funcionaria también indicó que “esto es muy bueno porque a la Expo se acerca gente no solo del Partido de Junín, sino también de toda la zona y eso es muy bueno para posicionar este programa, al igual que para difundir muchas de las iniciativas y medidas que el Gobierno de Junín impulsa para beneficiar a los productores”. Para concluir, dijo que “les comentamos a muchos de los que no conocían ‘Mercado en tu Barrio’ que estamos todos los viernes en las distintas plazas de la ciudad y quedaron en que se van a acercar a cada feria porque les encantó la idea”.