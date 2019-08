Los supermercados ya aplican la quita del 21% del IVA pero los consumidores piden controles

La quita del 21% del IVA en una serie de productos que conforman la canasta básica alimentaria llegó tras la escalada del dólar la semana pasada, en busca de menguar la suba de precios y calmar el impacto.

Cabe recordar que el anuncio lanzado por el presidente Macri alcanza a catorce artículos claves para la dieta de los argentinos: leche, aceite de girasol y mezcla, pan, yerba mate, arroz, pastas secas, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, mate cocido y té, hortalizas y legumbres, yogures, conservas de frutas y azúcar.

Lo cierto es que en nuestra ciudad el pan ya pasó de los 75 u 80 pesos a superar en muchos casos la barrera de los cien.

Supermercados y negocios de barrio varían sin dudas los precios de sus productos por lo que los consumidores nunca tienen claro cuánto debe valer cada uno.

A la par de la medida que ya se aplica en los establecimientos, se espera que se puedan realizar controles para garantizar el cumplimiento.

Democracia dialogó con el director de la Oficina de Defensa del Consumidor del Gobierno de Junín, Fernando Scanavino quien no solo destacó que continúan con los controles sino que además, puede llevar una semana para que la situación se normalice.

Por otro lado, en un sondeo callejero realizado por Democracia, algunos juninenses aseguraron que perciben aumentos en algunos productos, mientras que otros consumidores indicaron que no vieron variaciones de una semana a otra.

Más caros, más baratos, iguales

En muchos casos, el primer impacto tras las elecciones Paso, con la suba del dólar derivó en una suba inmediata de muchos precios de productos afectados a la moneda –y de otros que no lo están-, casi del mismo modo.

Con la llegada de la medida del Gobierno, de quita del 21 por ciento del IVA, para el caso de aquellos alimentos que aumentaron antes de la medida, será más que difícil que se perciba una baja en comparación de lo que se estaba pagando antes.

Lo cierto es que también depende de las variaciones en las listas de los proveedores.

Las principales cadenas de supermercados y mayoristas empezaron a aplicar la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos de la canasta básica, pero hay dudas sobre la capacidad del Estado para controlar el cumplimiento de esta medida clave.

Es que los productos alcanzados son unos 2.000, y la rebaja deberá rondar el 17,4% sobre el precio final -que es el porcentaje que surge de reducir a cero la alícuota de IVA del 21%-, pero será difícil para los consumidores determinar sobre qué precio, porque en la última semana hubo fuertes remarcaciones tras la devaluación.

Fernando Scanavino, director de la Oficina de Defensa del Consumidor, destacó que tal vez tome una semana para que la situación se pueda equilibrar.

“Luego de la estampida del dólar, los alimentos subieron alrededor del 10 o 15% y posteriormente el presidente Macri firmó el decreto por la quita del IVA en los productos de la canasta básica familiar, así que creo que esto se va a terminar de amortiguar a fines de esta semana”.

Respecto de los controles a realizar para que se cumpla la medida indicó: “como no hay una reglamentación específica fue disímil la forma de implementación en los supermercados”.

Asimismo destacó que “por un lado está el incremento que sufrieron las cosas y por el otro esta baja del 21%, creo que esta semana se va a dilucidar si esto va a significar un descuento efectivo para el consumidor o si de alguna manera será una amortiguación en los productos que se elevaron y que vuelvan al precio original o similar”.

Scanavino confirmó que “desde la Oficina no solo vamos a seguir fiscalizando sino que también tenemos precios locales que va a ameritar una suerte de revisión debido a lo que pasó, hay que redefinir los precios. La semana que viene vamos a convocar a los supermercados de Junín a una reunión”, concluyó

Las categorías que entran en la rebaja son el aceite de girasol, maíz y mezcla; arroz; azúcar; conservas de frutas, hortalizas y legumbres; harina de maíz y trigo; huevos; leche; pan; pan rallado y/o rebozador, pastas secas; yerba mate, mate cocido, té; y yogur entero y/o descremado.

Sondeo local

De algunos consumidores consultados en una recorrida por la ciudad, la joven vecina Naim aseguró que “hay cambios en los precios. Ahora que hago las compras yo, me fijo. Por caso el yogurt, cambié de marca y consumo más baratos”.

Otra vecina de Baigorrita destacó la suba del pan y la leche, dos productos claves de la canasta básica: “El pan aumentó, en Baigorrita está 95 pesos. La leche también, de una semana a otra”.

Para algunos vecinos, los precios se mantienen sin variaciones notables. Nora, una juninense consultada aseguró: “No soy de comprar muchas cosas, pero lo que voy a comprar todos los días está más o menos igual. Yo noté que quedó igual, que no hubo ni suba ni baja. En lo básico, carne, pan, verdura”.

Otras dos vecinas coinciden con Nora, como es el caso de Iris: “Hoy fui al supermercado chino y estaba la manteca a 120 pesos, estaba igual que la semana pasada”.

Del mismo modo, Marta otra vecina indicó que “el pan ya aumentó la semana pasada y sigue igual. De una semana a otra sigue igual, al menos lo poco que compro”.

Cristina, de la estación de servicio Santa Rita aseguró por su parte que los precios bajaron: “Nosotros bajamos los precios a todo. A todos los productos”.

Atenuar el impacto

En las primeras 72 horas de aplicación de la medida, que dispuso la quita del IVA para productos de la canasta básica, desde el área de Defensa del Consumidor aseguraron que los precios bajaron.

Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor indicó en declaraciones radiales que “en las primeras 72 horas de implementación observamos una baja de precios fruto de la disminución del IVA en los 14 productos de la canasta básica".

De ese grupo de alimentos destacó que "hay algunos productos atados al dólar, como harinas y aceites, en donde no hubo mayor aumento", precisó y explicó que ese comportamiento responde a que se trata de commodities, que tienen precios internacionales.

"En esos productos vimos que se está atenuando el impacto de la devaluación. En los otros vemos que se produjo una baja del precio, que no es lineal, no es que por restarle el 21% de IVA, baja un 21% el precio del producto. Porque el precio final tiene también otros componentes", aclaró.

En caso de incumplimiento de la medida recordó la línea de denuncias federal 08006661518 o la página web consumidor.gov.ar.