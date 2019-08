La Sociedad de Fomento del barrio Prado Español celebró 48 años de vida

En un ambiente festivo se realizó la cena show aniversario de la Sociedad de Fomento del barrio Prado Español que cumplió 48 años y de la que participó el intendente Pablo Petrecca junto a su familia.

Osvaldo Giapor, presidente de la entidad, destacó el trabajo cotidiano que realizan los fomentistas y la importancia del diálogo permanente que mantienen con el municipio.

En la celebración, el intendente Petrecca expresó que "este aniversario de la Sociedad de Fomento fue una buena excusa para encontrarnos. Desde que estamos en la gestión y ya desde antes de haber asumido, siempre manifesté mi satisfacción por recorrer cada una de estas entidades de fomentistas y estar presente en cada una de las cenas a las que me invitan. Todo este tiempo de gobierno me ha dado cosas muy importantes y una de ellas es la relación que hemos podido construir junto a los fomentistas, un factor que ha sido clave para lograr todo lo que hemos hecho en la ciudad”.

Petrecca aseguró: “Para nosotros es fundamental poder escucharlos, saber las solicitudes con mayor prioridad y, lógicamente, poder darles respuesta”.

Asimismo, destacó que “en este transcurrir de tres años y medio, hemos podido forjar una relación muy fuerte y consolidada con los fomentistas sobre la base del diálogo. Este trabajo en equipo nos permitió llevar a cabo muchos de los proyectos e ideas que hoy ya son una realidad. Es por eso que en lo particular solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos, en especial para Osvaldo (Giapor), quien, además de encabezar la sociedad de fomento de Prado Español, es el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento”.

Emocionado por el aniversario, Giapor manifestó: “He dedicado 40 años de mi vida a estar aquí dentro de la sociedad, aportando mi grano de arena junto a muchos otros presidentes que hubo y de quienes he aprendido un montón, sobre todo en el hecho de tener amor al prójimo. En todo este tiempo lo que más me ha quedado grabado es hacer las cosas con cariño y amor. De aquellos que empezaron conmigo quedan muy poquitos, pero todos dejaron algún recuerdo o enseñanza".

Giapor afirmó que “es muy importante el diálogo que hemos mantenido con la actual gestión y el cariño que hemos destilado los fomentistas. Hoy entendemos que Petrecca tiene una gran sensibilidad y nos escucha. Le agradezco al Sr. intendente porque hemos construido una amistad, más allá de que nos seguiremos peleando y que seguiré rezongando para lograr cosas no solo para Prado Español, sino para todos los barrios de Junín".