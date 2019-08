Manuel Llovet: “Vamos a pelear por la intendencia de Junín”

¿Cuál es el análisis tras el resultado electoral?

-A nivel nacional y provincial nadie esperaba esta diferencia contundente que hubo en las elecciones, eso nos llevó a replantear un montón de cosas, vemos las decisiones que ha tomado el Presidente, ha dado señales de que ha escuchado el mensaje, la sociedad le ha dicho que no, por algunas cuestiones, lo que pensábamos de las obras, frente a la situación económica, iban a prevalecer las obras, pero la gente ha dicho que no, o un porcentaje grande ha dicho que no y el Presidente ha tomado lectura de eso.

Después, a nivel local, el intendente (Pablo Petrecca) ha salido primero y está más firme camino hacia octubre. Lógicamente si uno contabiliza los votos de la interna de Meoni con Muffarotto dan un poco más, pero eso nunca ha sido lineal si uno revisa un poco la historia y no se pasan todos los votos, además iremos por algunos votos de Consenso Federal, que entendemos que, ante esta dupla entre Petrecca y Meoni, esos votos van a ir mayoritariamente a nuestro espacio.



-¿No desatendieron una cuestión básica como la economía?

-Nosotros pretendemos un cambio estructural no solo de obras fundamentales, sino también de valores y de cuestiones que tienen que ver con metodologías, corrupción, que no era lo que pretendíamos para nuestro gobierno, hablábamos de algo más profundo. La situación económica no ha sido la mejor, pero cuando uno habla de obras también habla de dignidad, de mejorar la situación de esos sectores, cuando llega la cloaca, el agua corriente, el asfalto, cuando llega el Estado a los barrios también mejora la situación, son cambios estructurales que perduran, que no van a modificarse de acuerdo a una situación económica, y entendíamos que una vez que la situación mejorase, estos cambios iban a estar y el país iba a estar mejor, y así lo seguimos sosteniendo. Que en Junín más de diez mil vecinos hayan accedido a cloaca, que la zona norte no se inunde más, el cuadrante noroeste, hace que los sectores vulnerables mejoren, son cambios estructurales. Con el diario del lunes uno podría decir que, en el terreno económico, el cambio debería haber sido más lento, estas medidas, como frenar la suba de los combustibles, seguramente hubiesen hecho que la inflación a lo mejor se controle un poco más y que el salario sea mejor, quizás se tendrían que haber tomado antes, pero era el camino de llegar al déficit cero, era el camino de lograr estabilizar la moneda y la situación económica, lógicamente no ha salido del todo bien y la sociedad nos ha dicho que no le gusta ese camino.

-Una estrategia posible de cara a octubre sería municipalizar la campaña electoral, ¿cree que es una posibilidad?

-Nosotros no podemos dejar de lado la importancia que tuvieron el Presidente y la Gobernadora para Junín, pero lógicamente vamos a pelear por la intendencia de Junín porque el intendente ha hecho una buena elección, ha salido primero y los cambios que llevamos adelante son profundos, la ciudad es totalmente distinta a la que heredamos, entendemos que les tenemos que mostrar a los juninenses si queremos volver a ese Junín donde había inseguridad, muertes, problemas graves de inseguridad, o corrupción en Grupo Junín, porque se usaba el dinero para comprar electrodomésticos a los directores o para pagar campañas políticas, o donde había asfalto electoral, un asfalto que no tenía ni siquiera cordón cuneta, o un autódromo que duraba una semana, donde había un cierto descontrol inclusive con grandes problemas de droga, nosotros le queremos mostrar a la sociedad de Junín que ese modelo de ciudad ya está acabado y tenemos este modelo de ciudad con transporte público, con obras en los barrios, con estar cerca del vecino, con que no se inunden más, con el relleno sanitario, les queremos mostrar a los vecinos si quieren seguir, volver atrás o seguir profundizando los cambios. Es un intendente que no quebrantó y está sólido, cerca de los vecinos, escuchando, si tenemos que corregir alguna cuestión la vamos a corregir, hay un montón de obras en marcha, que no van a parar. <