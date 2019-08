“Esta es la fiesta de Junín”, afirmó Gustavo Frederking sobre la Expo

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, en diálogo con Democracia, destacó la realización de la Expo Junín, que engloba a distintos sectores productivos ya que es la 73° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial, integrando el Circuito Bonaerense de la Asociación Argentina de Angus, con puntaje para las categorías Puro Pedigree y Puro Controlado, y concentración de vientres seleccionados para remate.

Asimismo es la 26° Jornada de Actualización Técnica, a cargo de la Agencia de Extensión Rural INTA Junín y Sociedad Rural de Junín, con el auspicio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín y Groporcino División Nutrición Animal. También es la 30ª Muestra de Granja, con la actuación de Jurado Internacional de Clasificación.

La máxima autoridad de La Rural, manifestó que esta es una muestra que se organiza desde mucho tiempo antes -desde marzo en este caso-, resaltando que el objetivo primordial es que fuera “la fiesta de todos”, con amplia participación a nivel local, regional y nacional.

“Por eso es que invitamos a la comunidad para que vinieran y se sintieran parte. Para eso hemos tenido muchas charlas con instituciones locales”, dijo y aseguró que el número de stands este año supera al de la Expo del 2018.

“El año pasado faltaba completar y ahora está a pleno. Tratamos de hacer actividades muy variadas para los diferentes gustos de la gente, con charlas muy interesantes como fue la de Juan Bautista Segonds (ex jugador de rugby, quien actualmente se desempeña como entrenador holístico y conferencista)”, apuntó.

Gustavo Frederking y su grupo directivo de la Sociedad Rural estuvo en el acto de apertura de la muestra el viernes último, junto con el intendente y el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, en una jornada que coincidió con el recibimiento de delegaciones de escolares.

“El viernes fue un día muy lindo, cuando se hizo el acto de apertura y se recibieron a las delegaciones de escolares. Por otra parte, esta Expo no solo despertó el interés de Junín sino de la zona. Me han llamado desde radios de la zona, de Mercedes, de Pergamino, lo cual evidencia la repercusión que tiene nuestra muestra”, dijo.

“A nuestros visitantes les digo que hay que aprovechar este fin de semana largo porque está muy linda la Expo y la ciudad de Junín, donde hay muchos lugares para ir”, acotó.

Cabe destacar que desde la comisión directiva de la Sociedad Rural se esperaba para hoy la presencia de importantes autoridades, como el intendente Pablo Petrecca, autoridades de CARBAP, presididas por Miguel Matías de Velazco y el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de Nación, Santiago del Solar.

Actividades programadas

Hoy

A las 9 se realiza la apertura al público de la muestra.

Está previsto que a las 10.30 haya una invocación religiosa por socios y ex presidentes fallecidos y misa en Acción de Gracias, frente a la ermita de María Auxiliadora “Patrona del agro argentino”.

A las 11.30 será la inauguración oficial de la Expo Junín 2019, en la Pista central, con la presentación de autoridades, entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, bendición, discursos y desfile de reproductores premiados.

A las 12.30, Almuerzo oficial de inauguración, en la Carpa de eventos “La Carminia”.

Entrega de premios de la muestra de granja, en el pabellón de granja.

A las 14.30 será el Remate de Reproductores de Granja, en el Pabellón de Granja.

A las 15, espectáculo artístico propuesto por el municipio local, con los Saltimbanquis del Fortín, el Coro Polifónico, LD Boys, Payaso Chocolate y Javier Sidotti.

El Salón de la Mujer también estará abierto a partir de las 15; del mismo modo que la competencia Aparte Campero, con caballos criollos, en la pista central.

A las 15.30, Daniel López y los Negros, realizarán demostración de destreza con perros en pista alternativa.

Mañana

La jornada de mañana lunes también comenzará a las 9 con la apertura al público.

A las 10 comienza la competencia Aparte Campero, de caballos criollos en la pista central.

A las 14, venta de reproductores bovinos y ovinos.

El espectáculo artístico será en el escenario de la cúpula, con la batucada Samba Reggae, el Payaso Chocolate, el Ballet Achalay y las Chicas del Folk.

Continúa también el Salon de la mujer, con Niní Ceci en la conducción-

La clausura de la Expo se realizará a las 19.

Salón de la Mujer

Organizado y conducido por Niní Ceci, se desarrollará el programa del salón denominado “Circuito de sabores argentinos”, con elaboración de comidas en vivo y actuación de bailes típicos.

Hoy se realizará una clase magistral de pastelería de Pablo Remaggi, danzas con alumnos de Marcela Campos y degustación de comida elaborada por Remaggi.

Por ser Día del Niño, estará Mickey en el acceso al Salón de la Mujer, para alegría de chicos y grandes.

El lunes 19 de agosto, el catering estará a cargo de Palioff, y tampoco faltará el baile y la degustación de comidas. El cierre será con empanadas de Don Ramón y vino, para todos los presentes en el salón.