Acto escolar en honor al general José de San Martín

El evento tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Secundaria 16 “Horacio Alonso”, ante la presencia del jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, funcionarios municipales, autoridades educativas, docentes y alumnos de la comunidad. Destacaron la figura del Padre de la Patria, la importancia de defender cotidianamente la libertad conseguida y el esfuerzo para cumplir cada uno de los objetivos, a pesar de las dificultades que surjan.

En este marco, estudiantes de la institución llevaron a cabo un divertido acto de teatralización alusivo a la Marcha de San Lorenzo, que rinde homenaje al Gral. San Martín.

La primera en tomar la palabra ante el público presente en el SUM fue Paula Maulini, directora de la Escuela Secundaria 16 “Horacio Alonso”, quien señaló: “Hoy nos encontramos para recordar al Padre de la Patria en un nuevo aniversario de su fallecimiento. El General San Martín fue uno de los grandes conductores que ha dado la historia universal, su figura trascendió el ámbito militar para proyectarse como un gran estratega político. Tuvo la visión de ver claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas”.

“El Libertador también nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de país sin unidad nacional, ya que es la condición necesaria para superar cualquier desafío y alcanzar los sueños más anhelados”, dijo Maulini y añadió que “hoy ponemos nuestra mirada en el Gral. San Martín para nutrirnos de sus convicciones, de su conducta y explorar en su ejemplo soluciones para la difícil situación que vivimos”.

Seguidamente, tomo la palabra Petrecca, quien aseguró que “es una alegría muy grande poder formar parte de este acto junto a ustedes, primero por el lugar donde nos encontramos, que no hace mucho inauguramos junto a las autoridades; me decía Paula (Maulini) que es el primer acto oficial que se realiza aquí, en este SUM que quedó hermoso”, y resaltó que “San Martín no es un héroe de bronce, sino que fue una persona de carne y hueso como nosotros, un tipo obsesionado por la libertad de los pueblos, objetivo primordial en su vida”.

Por su parte, Alejandra Fariña, jefa distrital de Educación, agradeció “la presencia del Intendente, funcionarios municipales, autoridades educativas, docentes y alumnos de la comunidad”, e indicó que “nos reunimos para rendir homenaje a un héroe de nuestra patria como fue el Gral. Don José de San Martín. Su figura nos convoca todo el tiempo a seguir luchando y defendiendo la libertad que consiguió junto a sus granaderos, desde el lugar que cada uno ocupe en la sociedad”.