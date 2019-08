Los juninenses le hacen frente a las subas y remarcaciones de precios

La semana que se acerca a su fin fue sin dudas un nuevo cimbronazo para la economía de los argentinos que ya no saben cómo ajustar sus gastos para que el salario rinda.

La escalada del dólar luego de las elecciones Paso del domingo último generó gran incertidumbre y el impacto en la economía cotidiana fue inmediato: remarcaciones de precios, aumentos especulativos y falta de entrega en muchos productos, además de variaciones en las listas de precios de proveedores.

Un claro termómetro de la situación es sin dudas el juninense de a pie, que día a día recorre la ciudad para realizar sus compras y se encuentra con subas de precios del 15, 20 y 25%.

Algunos consultados reflejaron la difícil situación que atraviesa la familia juninense.

Por su parte Raúl Parejas, presidente de Comercio e Industria destacó la incertidumbre del sector, de los consumidores y aguarda el efecto que pueda tener la quita del IVA en algunos productos alimenticios. “Esto afecta y crea mucha incertidumbre, el dólar realmente mueve todos los precios”, aseguró.

Cimbronazo y expectativas

Según Parejas, se debe esperar a que la situación se tranquilice: “La verdad es que hay que seguir esperando, ver que se tranquilice un poco más todo, el dólar, y ver cómo seguimos. Desgraciadamente hay una pelea desde la política y lo más triste y preocupante es que nosotros estamos en el medio”, argumentó y remarcó que la situación se agravó por el dólar y la incertidumbre que genera.

Para el presidente de Comercio e Industria genera buenas expectativas la quita del Iva en productos alimenticios.

“Sería importante ver qué efecto puede tener la quita del Iva en algunos productos alimenticios. Yo lo venía hablando, lo dije muchas veces, que era una de las pequeñas ayudas que podían hacer, llega un poco tarde pero bueno”, reflexionó.

Luego de esta semana, posiblemente se lleve a cabo una reunión de la Mesa de Desarrollo: “nos reuniremos seguramente con el Municipio, con instituciones, en la Mesa para tratar los temas cotidianos, las cosas que van surgiendo a cada sector y esto es algo que nos ha pegado a todos. Ojalá que dios ilumine a los políticos y de una vez por toda se junten con sus mejores ideas pensando en la sociedad y puedan buscar juntos una solución”.

La voz de los juninenses

De una recorrida que realizó Democracia, algunos vecinos dieron cuenta de la actualidad del comercio y las dificultades para el bolsillo del juninense.

“He recorrido, hay muchas remarcaciones de un día para el otro. Las cosas están cada vez más terribles. Una pobreza inmensa. Uno sale y ve lo que está pasando. Ya no se puede más”, aseguró uno de los entrevistados sobre la situación del país y cómo se percibe a nivel local.

De la peluquería Gregor, Juan Tobalina destacó que: “Hace 45 años que estoy acá y hoy no anda gente. La gente de afuera se ha perdido toda, la de la zona viene muy poco a Junín. No sé si la gente dejó de cortarse el pelo, pero se corta menos”, refirió sobre su rubro.

Otra vecina de la ciudad aseguró: “Noto más caras las cosas, según los lugares a donde vayas. No mucho pero han subido los precios. Pensé que iba a ser más pero no tanto. Estuve en una casa de regalos para niños y lo vi bastante en precio, de buena calidad así que pienso que los deben estar acomodando para que la gente compre porque es un desastre. Nadie compra nada”.

Dos vecinas del Barrio Progreso aseguraron: “Está todo caro”. Y una de ellas aseguró: “Muchos negocios han cerrado. Está todo muy caro no se puede comprar nada”.

Para una joven madre de cinco hijos, la situación es angustiante: “Con mil pesos te traes tres cositas, antes me traía dos cajas. Es imposible comprar. Yo tengo cinco chicos, por ahí en el día no comen, les doy una taza de té y les doy de comer de noche. En el día a veces no alcanza, a veces me ayudan los vecinos”, contó crudamente.

Otra vecina consultada destacó que en un supermercado, “había un solo producto de Precios cuidados”. Y aseguró: “Veo que compré menos cosas y pagué más. No vi faltantes, por lo menos de lo que quería comprar”.

Asimismo destacó: “En mi familia había gente muy en contra del gobierno anterior, a favor de este porque pensaban que era un cambio, nos engañaron. No me digas que no. Nos engañaron a todos”.

Liliana es taxista y refirió que la situación “está más tranquila aunque tenemos mucha clientela”.

Y aseguró: “Muchos se asustan y suben todo por el dólar. Pero tengo esperanza porque yo siempre trabajé. Tengo fe que el país salga adelante”.

Por su parte, el propietario de bombonería Susy destacó que “hay entre un 15 y un 20% de aumento. Lamentablemente lo ue es dólar se traslada a precio”.

13 productos, sin IVA

El Gobierno nacional eliminó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava a los productos en un 21% a 13 alimentos de la canasta básica hasta fin de año, a través del decreto 567/2019 publicado en el Boletín Oficial.

El mismo determinó que la venta de estos 13 productos de la canasta alimentaria estará alcanzada por una alícuota equivalente al 0% en el IVA.

Se trata de aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz, harinas de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan, pan rallado y rebozador, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, yogur entero y descremado.

El decreto precisó que la medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.

Se señala además la vigencia hasta fin de año de la ley 27.345, de emergencia social, "con miras a garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional", con fundamento en las garantías otorgadas al "trabajo en sus diversas formas" por el artículo 14 bis y al mandato de procurar "el progreso económico con justicia social" establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución nacional.