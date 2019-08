Día del Niño: comerciantes aseguran que mantienen sus precios para no perder ventas

Llega la hora de comprar los regalos del Día del Niño y son muchos los que recorren negocios atentos y hacen cuentas: los precios que encuentran, según un estudio, son un 66% más altos que los del año anterior y los productos que más aumentaron son los electrónicos, la ropa, el calzado y los artículos deportivos. Las canastas de menor costo son las que sufrieron los aumentos más significativos.

El estudio, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) detalla los aumentos interanuales de agosto según cada producto.



En ese sentido, indica que celulares y tablets aumentaron un 71,4%; indumentaria y calzado 69,4%; juguetería 67,9%; artículos deportivos 67,8%; consolas y videojuegos 65,4%; y bicicletas y rodados 57,3%.

A ello se suma el último impacto que ocasionó la variación del dólar luego de las elecciones Paso y las remarcaciones que se registraron en muchos productos en la última semana.

En nuestra ciudad, comerciantes del rubro de jugueterías destacaron las ventas en la semana previa al festejo del Día del Niño en comparación con el año anterior y las subas de precios tras la fluctuación del dólar aunque algunos decidieron no aplicar dichas subas para no complicar aún más las ventas.





Mantener los precios

Jaquelina, de la juguetería Babilonia, aseguró que el mismo lunes los proveedores se contactaron al comercio: “ellos ponían entre un 35 y un 40% de aumento. Nuestra decisión fue no hacerlo”, aseguró.

Para la comerciante de Junín, “se trata de una semana clave para el negocio y las ventas. Hay juegos que son muy caros y con un 40% más se vuelven invendibles. Era irracional así que yo no subí los precios”.

Mercedes, de La Reina Batata aseguró que en su comercio tampoco retocaron los precios: “No tocamos ningún precio, van a encontrar los mismo que había la semana anterior. Como una forma de estimular un poco las ventas y ayudar a la gente a que pueda llegar a comprar los regalos a los chicos”.

En la misma línea aseguró que “los proveedores han parado las ventas, a ver qué aumento definir pero ahora tratamos de mantener lo que veníamos teniendo. Desde enero hasta hoy entre un 20 y un 30% de aumento puede haber habido pero no más”.

Aprovechar las promociones

“Comparado con otros años, hasta hoy (ayer) tuvimos mayor cantidad de clientes. Mucha gente”, aseguró Jaquelina.

Además, el comercio adhirió a “todas las promociones de crédito de Nación, Provincia, Credicoop y con cualquier tarjeta le facilitamos al cliente tres pagos sin interés”.

Para la vendedora, “a pesar de que uno venía de un medio año que no fue fácil para nadie entonces que se movilice más reconforta mucho haber podido trabajar mucho”.

Mercedes también destacó las promociones con tarjetas “que funcionan bien porque la gente cuida el bolsillo. Los últimos días son los más fuertes y uno espera sean buenos. Hoy es clave pero la gente también aprovecha las promociones como fue la semana pasada y esta”.

Tecnología, entre un 15 y un 20% más cara

Luciano Ares, de Naldo Lombardi aseguró que “de una semana a otra, la variación de los precios ronda en un 15% pero todavía no hay listas oficiales de los proveedores y menos de los importados”, al menos hasta que se estabilice el dólar.

Especialmente dicho porcentaje impacta en celulares y tablets, parte de la tecnología que representa uno de los rubros que más ha aumentado de un año a otro.

Aún así, Ares aseguró: “Estamos vendiendo sin problemas, en 12 cuotas sin interés, Ahora 12, Ahora 18, con créditos personales” y destacó: “Venimos con un muy buen volumen de ventas. Se mantiene un buen ritmo y mucha gente está aprovechando ahora”.