Evita: Satisfacción por el recambio de luminarias en la plaza

El recambio de luminarias en la plaza del barrio Evita, que es el centro neurálgico y el corazón del vecindario, era un reclamo que los referentes de la sociedad de fomento venían haciendo desde hacía años a las autoridades comunales.

De acuerdo a la descripción de los residentes de esta zona, hubo un tiempo en que el lugar era tierra de nadie, con iluminación deficiente y la reiterada presencia de jóvenes que cometían hechos de vandalismo y amedrentaban a los transeúntes.

Sin embargo, en las últimas semanas este escenario cambió notablemente y los vecinos y fomentistas se muestran agradecidos con los funcionarios del municipio por haber escuchado sus demandas.

“El señor intendente puso las diez luces Led que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Hoy la plaza está hermosa, hay que disfrutarla y cuidarla”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón. Y agrega: “Yo me imagino la plaza Evita en el verano, a la noche, llena de gente. Antes había miedo de cruzarla porque estábamos con poca iluminación y había algunos vándalos que se juntaban ahí, pero eso se terminó”.

El intendente puso las diez luces Led que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Hoy la plaza está hermosa, hay que disfrutarla y cuidarla. Juan José Falcón. Presidente de la Soc. de Fomento.

Los lugareños celebran que se hayan tomado cartas en el asunto, y esa decisión incluye una mayor protección para la zona “Con (el director de Seguridad del municipio) Luis Chami en seguridad, un muchacho que se crió en el barrio, tenemos seguridad durante todo el día”, explica Falcón, quien también destaca “el trabajo que hacen los muchachos que custodian el lugar porque recorren el barrio, controlan la entrada y salida de los colegios, y están presentes”.

Con todo, el resto del barrio continúa con un déficit importante en cuanto a su iluminación. “El alumbrado es paupérrimo porque es de muchísimos años –afirma el presidente de la sociedad de fomento–, pero yo vivo con los pies sobre la tierra y sé que estamos en un momento complicado, por eso ese tema quedará para más adelante. Hablamos con el intendente que viera si se puede poner, aunque sea, unas luces en los alrededores de la plaza”.

Uno de los puntos críticos respecto de este tema es el bulevar de la calle Paso, enfrente del jardín de infantes, ya que allí había una columna de tres luces que tiró la tormenta, entonces fue retirada por el municipio y todavía no la repusieron. “Esperamos que lo hagan pronto porque se necesita y la gente lo reclama permanentemente”, asevera Falcón.

Tránsito

El barrio Evita tiene una característica muy particular que hace que su diseño sea único en la ciudad: es el trazado de sus arterias que, además de ser muy angostas, varias de ellas son sinuosas y todas de doble mano.

Esto hace que, más allá de lo pintoresco, este sector tenga inconvenientes con el tránsito, ya que los cruces de calles tienen poca visibilidad y los vehículos circulan en uno y otro sentido.

“Estuvieron los responsables de Seguridad Vial para colocar los reductores de velocidad en pasaje Venini y Pringles, un lugar donde hubo algunos accidentes, y para correr el que está en la escuela”, comenta Falcón, satisfecho por otro reclamo que parece haber sido oído.

Asimismo, les adelantaron que se van a señalizar las calles y algunas pasarán a ser de sentido único. “Yo les pedí que primero se haga un trabajo de educación y concientización, no queremos que de entrada se hagan multas a los que se equivocan, que haya inspectores durante varios días para explicar a los conductores cómo es la nueva circulación en el barrio”, aclara el dirigente barrial.



Sociedad de fomento

En referencia al salón de la sociedad de fomento, la actual comisión directiva trabaja para mejorar las instalaciones y ofrecer mejores servicios.

En tal sentido, Falcón destaca el último trabajo que se hizo: “Un grupo de señores, con Oscar Ayerbe a la cabeza, vieron que la instalación eléctrica no estaba bien y ellos mismos de poner un cableado nuevo y un tablero de primer nivel. Donaron los materiales y la mano de obra. Queremos agradecerles profundamente, es un orgullo tener amigos como esos”.