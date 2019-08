Disertó en Junín el conferencista y fundador de “Rugby sin fronteras”, Juan Bautista Segonds

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto al presidente de la Sociedad Rural local, Gustavo Frederking, a representantes de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba) y funcionarios municipales tuvieron un encuentro con el reconocido conferencista, coach holístico y fundador de "Rugby sin fronteras", Juan Bautista Segonds. El encuentro se llevó a cabo en instalaciones de la SRJ, previo a la conferencia que el deportista brindó bajo el título "Solo cambié mi actitud y todo cambió".

Segonds agradeció al Municipio, a la Unnoba y a OSDE por haber podido estar en nuestra ciudad y hacer conocer su mensaje, siendo declarado “huésped de honor” por el jefe comunal.

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, explicó que "este es un lujo que nos damos y estamos muy contentos de poder tener esta charla en Junín. Agradezco al Municipio, la Unnoba y OSDE por permitirnos esta posibilidad. Conozco a Juan Bautista, porque estuve en sus charlas y dará un mensaje muy lindo y todos los que lo escuchen se llevarán sensaciones positivas para su vida".

Por su parte, el intendente Pablo Alexis Petrecca, manifestó que "Juan me regaló un libro denominado cómo transformar un grupo en equipo y lo voy a leer. Soy un fanático de este tipo de charlas y lo descubrí una vez y siempre me interesó el tema de la actitud. Me gusta saber cómo pararse ante un problema o adversidad que tocan en la vida y cuál es la actitud. Incluso, compartí con mi gabinete una charla de Juan y cada tanto uso alguna frase para replicar. Estoy convencido de que todo tiene que ver con la actitud y él habla que muchas cualidades suman, pero la actitud multiplica. Y eso es un poco el resumen. Ojalá que ese mensaje llegue a la comunidad porque la necesitamos todos los argentinos. Cómo se levanta uno, qué actitud toma, son cuestiones que nos van marcando".

Segonds: “La gente del interior es noble, paciente y solidaria”

Juan Bautista Segonds expresó durante su paso por nuestra ciudad:

"Agradezco la recepción que tuve, siempre es muy lindo poder venir al interior del país, porque siento que voy a hablarle a una gran reserva moral de la sociedad. La gente del interior es noble, paciente, solidaria y voy a compartir herramientas que me permitieron resignificar e iluminar mi vida. Hasta el mismo momento que todo está en caos me permito estar bien".

Posteriormente, el deportista dijo que "Descubrí que todo está de la piel para adentro. Ahí cuando pude saber qué era y quién era, y cuál era mi propósito en la vida, todo empezó a tener sentido. Hicimos un video en las redes, que se está viralizando, que la vida es como el tetris. Primero viene las cosas sencillas y a medida que vas creciendo, subís niveles. Los argentinos debemos estar en el nivel 5.000 porque todo el tiempo bajan cosas distintas. Lo cierto es que cada uno debe acomodar lo que venga y así seguir jugando. Si vemos mucha locura pongamos armonía, si vemos desequilibrio pongamos equilibrio, si vemos violencia pongamos paz porque los protagonistas somos agentes de cambio. Este es un momento de hacedores y una acción así de pequeña es más importante que la intención más grande. Las acciones son las que cambian algo y este es un momento para hacerlo. Los argentinos no podemos estar separados porque somos un mismo equipo de 44 millones de jugadores. Hablé aquí de un proyecto que se llama Argentina Faro que es un movimiento civil que te pregunta qué estás haciendo desde tu lugar. Estoy muy agradecido y honrado con Gustavo (Frederking), Pablo (Petrecca) y toda la gente que se sumó para que esté en Junín", finalizó Segonds.