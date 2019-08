Si se repitiesen los números de las PASO, Todos obtendría la mayoría en el Concejo

El Concejo Deliberante es una herramienta clave de los intendentes, y un preciado botín político, no solo para darles luz verde a las iniciativas del oficialismo, sino también para sumar dirigentes propios y demostrar fortaleza, ampliando así la base de sustentación del proyecto político.

De hecho, no contar con la mayoría propia puede transformarse en una piedra en el zapato para los jefes comunales. Es el caso del intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, que al comienzo de la gestión sufrió varios reveses, justamente, por no tener mayoría propia en el recinto, situación que después dio un giro a partir de un acuerdo legislativo con el monobloque de Andrés Rosa.

Esto le permitió empardar la situación con la oposición (diez escaños para cada uno), pero como ante un empate en la votación el sufragio del presidente del Cuerpo, Gabriel D´Andrea, vale doble, logró destrabar así proyectos clave para la gestión.

Diez bancas en juego

En estas elecciones generales, que tendrán lugar el 27 de octubre próximo, se ponen en juego diez bancas en el deliberativo local, ya que se renueva por mitades.

En Juntos por el Cambio dejan su cargo Gabriel D'Andrea, Javier Prandi (ambos renovarían en sus funciones), Nora Mahuad y Javier Belligoi. También deja su cargo Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín.

Por el Frente de Todos terminan su mandato Carolina Echeverría (renovaría su escaño) y Hugo Talani. Además, cumplieron sus cuatro años Lautaro Mazzutti, Rodolfo Bertone (ambos renovarían) y Olga Prieto.

Un escenario muy polarizado

Con el 99.15 por ciento de las mesas computadas, las Primarias dejaron a solo cuatro candidatos en carrera para octubre: el intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), Mario Meoni (Frente de Todos); Diego Ruiz (Consenso Federal); y Laura Battaglino (Frente de Izquierda).

Quedaron afuera el Frente Nos –aunque muy cerca de alcanzar el piso con el 1,14% de los votos (para pasar hay que superar el 1,5%)-; y el Movimiento de Avanzada Socialista (0,38%).

El intendente Pablo Petrecca obtuvo 21.087 votos y fue el postulante más votado de manera individual; seguido por Mario Meoni, con 15.608 votos; Victoria Muffarotto, con 11.621; Diego Ruiz, con 1882; Verónica Borsani, con 1307; Laura Battaglino, con 915; Yesica Insaurralde, con 639; y Marcelo Giecco, con 213.

Sin embargo, el Frente de Todos (la sumatoria de las listas de Meoni y Muffarotto) obtuvo el 48,63 por ciento, casi once puntos más que Juntos por el Cambio, que sacó el 37,66 por ciento de los sufragios.

Ambos espacios acapararon el 86,29% del total de votos, situación que arroja un escenario de fuerte polarización entre estos dos sectores. Y si bien el intendente Petrecca le sacó 5479 votos de diferencia a Meoni, en el Frente de Todos daban por descontado que prácticamente el ciento por ciento de los votos de Muffarotto se van a trasladar a Meoni en octubre, situación que encendió todas las luces de alerta en el oficialismo comunal.

Todos, con mayoría propia

Si se repitiesen en octubre los números del domingo pasado, por el Frente de Todos ingresarían seis concejales y por Juntos por el Cambio, cuatro. Con esta situación, Todos obtendría la mayoría propia en el recinto, ya que sumaría once concejales, mientras que Juntos por el Cambio se quedaría con nueve.

Así, por Todos, de acuerdo a la integración por la minoría, estarían ingresando Carolina Echeverría, Lautaro Mazzutti, Lourdes Pedroza, Rodolfo Bertone (se integra por la minoría), Lucila Laguzzi y Javier de Antoni. Y a estos ediles se agregarán aquellos que no renuevan en esta contienda electoral: Maia Leiva, José Bruzzone, Victoria Muffarotto, Maximiliano Berestein y Natalia Donati.

En Juntos por el Cambio estarían ingresando Gabriel D´Andrea (renueva), Yamila Alonso, Javier Prandi (renueva el lugar de la Coalición Cívica), y Graciela Blaiotta (UCR). A ellos se sumarán Cristina Cavallo, Melina Fiel, Marcelo García, Juan Tolosa y Manuel Llovet.

El dato surge de la división del ciento por ciento de los votos (56.456) por la cantidad de cargos (10), cálculo que arroja la primera definición: entran en el reparto de cargos solo aquellos espacios políticos que hayan obtenido el 10% de los votos (en este caso, solo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio).

Si Todos volviese a obtener el 48% de los votos, sumaría cuatro concejales y un residual del 8%. Y si Juntos por el Cambio sacase nuevamente el 37%, obtendría tres concejales y un residual del 7%. En este contexto, ingresarían cuatro + 1 por Todos (5); y tres + 1 (4) por Juntos por el Cambio. Y como ya no quedarían más sufragios para repartir, el concejal restante es para el ganador, lo que explica que Todos pueda contabilizar seis ediles.

En el capítulo XVI (del cociente electoral), el artículo 109° señala: “Hecha la suma general de los votos computados de cada Sección o Distrito Electoral y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos, clasificando éstas según la denominación con que fueron oficializadas, la Junta Electoral procederá del modo y en el orden siguiente:

a) Dividirá el número total de sufragios por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria. El cociente de esta operación será el cociente electoral;

b) Dividirá por el cociente electoral el número de votos obtenidos por cada lista, los nuevos cocientes indicarán los números de candidatos que resulten electos en cada lista.

Las listas cuyos votos no alcancen el cociente carecerán de representación;

c) Si la suma de todos los cocientes no alcanzase el número total de representantes que comprenden la convocatoria, se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cociente electoral haya arrojado mayor residuo, hasta completar la representación con los candidatos de la lista que obtuvo mayor número de sufragios en la elección. En caso de residuos iguales, se adjudicará el candidato al partido que hubiere obtenido mayoría de sufragios.”