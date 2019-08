Demoran la entrega de algunos productos y los juninenses adelantan compras

La escalada del dólar luego de las elecciones Paso generó incertidumbre y provocó cambios casi inmediatos en la economía cotidiana que incluye aumentos especulativos y falta de entrega en muchos productos.

En el caso del pan, según informó Noticias Argentinas, los molinos harineros suspendieron la venta “debido a la inestabilidad que hay en el dólar" y entidades panaderas muestran preocupación.

La razón, destacan, es la falta de precio de referencia y por ello prefieren suspender las ventas por dos o tres días.

En cuanto a los demás alimentos, el dueño de Maxiconsumo y Marolio, Víctor Fera estimó que el salto del dólar se trasladará a los precios en los próximos días con subas en torno al 14%.

"Estamos mirando lo que va a pasar, todavía no cambiamos precios pero si el dólar sigue estando en estos valores por supuesto lo vamos a tener que hacer", dijo Fera, quien vaticinó que habrá un ajuste en los valores de los productos y los combustibles.

En esa línea, muchos juninenses adelantan compras y algunos buscan estoquearse ante los posibles aumentos en la canasta básica.





Sin precios

Consultadas panaderías locales, refirieron diferentes situaciones respecto de la harina y materias primas.

Desde la Panadería Pérez con Pan, destacaron que “las ventas de harina están suspendidas afuera pero en Junín se vende aunque con remito, sin precio. Incluso no se vende por más de lo que usualmente se compra”.

Desde la Panadería La Victoria indicaron que “los precios de las materias primas han sufrido un 20% de aumento desde el lunes” y que “la bolsa de harina ya superó los mil pesos”.

Un kilo de pan hoy ronda los 80 y 90 pesos por lo que se especula que si persisten los aumentos, eventualmente el pan también aumentará.

Asimismo, destacaron que las entregas de materias primas se realizan con prudencia y en muchos casos se remarcó entre un 20 y un 30%.

La harina, el aceite y el arroz son tres productos que están en el ojo de la tormenta ante las variaciones del dólar ya que son exportables.

En algunos supermercados algunos juninenses compran en cantidad y buscan adelantarse a cualquier suba.

En el caso de Changomás, destacaron que “todo está más o menos normal, no hay psicosis como otros años, eso no se ve”.

Asimismo destacaron que el lunes “se vendieron más electrodomésticos y la gente aprovechó regalos para el día del niño por si los precios aumentan”.

Raúl Parejas, presidente de Comercio e Industria aseguró que sin dudas el comercio padecerá la suba del dólar.

“Seguramente se verá afectado el comercio en general. En mi caso particular, en la venta de artículos de librería, me pasa que las grandes empresas no están vendiendo y las que si, tienen aumentos ya del 15% y el 25%, especialmente en aquello relacionado a la importación”, destacó.

Parejas exhortó a “que se normalice la situación porque necesitamos seguir operando y nos afecta todos. Rogamos que la clase política trabaje en conjunto para cambiar esto”.

Artículos personales y del hogar

Una consumidora que visitó una tienda de artículos de perfumenría fue advertida por una vendedora: “A todo sumale el 20%”.

Con palabras o con hechos, muchos comerciantes comienzan a remarcar.

Consultado por Democracia, desde Bringeri Hogar, el vendedor Fabio Crespi aseguró: “Nosotros mantenemos nuestros planes de pagos y además sigue el Ahora 12 y el Ahora 18 sin problemas”.

Aún así remarcó que “los proveedores no están entregando mercadería y

Y las entregas no pagadas se están renegociando”.