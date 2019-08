Fiorini: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar a Junín del kirchnerismo”

El senador por Juntos por el Cambio Juan Fiorini afirmó ayer a Democracia: “En esta próxima elección se mostrará lo que se hizo, seguiremos abiertos a escuchar a cada vecino y sector y vamos seguir trabajando en cada barrio y pueblo. No imagino un Junín que vuelva al clientelismo, al descontrol, donde la droga vuelva a ganar lugar, donde los valores pasen a segundo plano, sin transporte público o dónde Grupo Junín se use para pagar campañas políticas”, disparó el legislador macrista.

“No vamos a prometer sueños que no vamos a cumplir, todo lo que prometió Pablo Petrecca lo cumplió. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir conduciendo el municipio y para salvar a Junín del kirchnerismo, que tanto mal nos hizo”, afirmó.