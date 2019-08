Muffarotto felicitó a Meoni: "Ahora comienza otra etapa"

La precandidata a intendenta por el Frente de Todos Victoria Muffarotto reconoció esta noche la derrota y felicitó a su oponente en la interna, Mario Meoni, en el bunker meonista situado en calle Alem 192.

"Quiero felicitar a Mario Meoni, ya lo he hecho personalmente y ahora lo hago público. También quiero decir que nosotros somos peronistas y vamos respetar la decisión de los votantes. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Por eso Mario Meoni va a tener todo nuestro acompañamiento", dijo.

"El hecho de que sea mi primera elección me genera mucho optimismo. Es mi primera elección y seguramente no será la última. Quiero felicitar a todos los militantes que me acompañaron y a todos los compañeros que integraron la lista. Siento que hemos hecho una gran elección. El Frente de Todos ganó en un Junín y eso nos genera una alegría inmensa", afirmó.

"El objetivo que todos tenemos es ponerle punto final a este gobierno neoliberal que a nivel nacional lidera Mauricio Macri, María Eugenia Vidal lo sigue en el provincia y que el intendente Petrecca lo replica acá en Junín", indicó.

"Dejamos todo en esta campaña, pusimos el cuerpo y el corazón. Estoy contenta por haber dejado todo. Ahora comienza otra etapa, el lunes (por hoy) nos vamos a estar comunicando con Mario (Meoni) para diagramar el trabajo”, subrayó.