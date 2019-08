Bragado–Once

Después de cuatro años, y desde el lunes 15 de julio último, el servicio de larga distancia que unía las estaciones Once y Chivilcoy ya está llegando hasta Bragado, sumando una parada intermedia en Mechita.

Para restablecer el servicio, se reparó el puente ferroviario del kilómetro 191 y se construyó el nuevo puente La Clarita en el kilómetro 184. Cuenta con cinco paradas intermedias, en las ciudades de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Mechita, recientemente incorporada.

Desde Once sale los lunes y viernes a las 18.41, llegando a Bragado a las 23.50. Desde el interior de la Provincia sale los lunes a la 1.40 y llega a Once a las 7; martes a las 5.20 y arriba a las 10.40.