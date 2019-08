La peña de Abuelos Conectados se vivió con alegría y diversión en Tejo El Galpón

A pesar de los inconvenientes climáticos, se llevó a cabo el encuentro correspondiente al mes de agosto del programa Abuelos Conectados ante la gran mayoría de sus participantes. Como es costumbre, aprovecharon para bailar, merendar, festejar cumpleaños y pasar un lindo momento en grupo, en el Tejo El Galpón.

Una vez terminada la peña, Patricia Ramírez, coordinadora de Actividades Sociorecreativas de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio dijo que “realmente pasamos una tarde muy linda y estoy muy emocionada porque a pesar de que hizo un día tan feo, ellos decidieron venir igual a divertirse y pasar un lindo momento con el grupo. Antes de empezar pensábamos que era una lástima con tantas expectativas, pero por suerte vinieron un montón y participaron con muchas pilas”.

“Entusiasmo y compromiso”

“Que tengan este tipo de actitudes me llena de entusiasmo y compromiso; estoy contenta con cada uno de ellos porque una está pensando siempre qué es lo mejor que les puede brindar, no solo acá, sino también en el Recrearte y en todos los eventos que hemos planificado de acá a fin de año para los adultos mayores”, añadió.

Una de las asistentes a la reunión fue María Andrada, quien señaló que “yo tengo un grupo muy lindo con las chicas y me gustan todas las actividades que nos ofrecen, tanto con zumba, folclore y con las propuestas del taller Recrearte. No me gusta faltar para nada y siempre espero con ansias el día para venir; le agradezco muchísimo a Patricia, a Silvia y a Susana por todo esto”.

Por su parte, Marta Ontiveros, otra de las partícipes de la reunión, aseguró que “aunque llueva, caigan rayos y centellas yo vengo igual porque esto me cambió la vida. Me encanta este grupo de gente hermosa con el que nos divertimos y estoy feliz de poder formar parte de esto. Vengo hace dos años, también voy a la pileta y al Recrearte, así que estoy muy agradecida al Municipio por realizar estas actividades”.

Por último, Alfredo Astrada, proveniente de la ciudad de Mar del Plata manifestó que “hace un par de días que estoy en la ciudad y tengo a mi cuñado que siempre viene acá. Realmente esto es hermoso y los felicito porque no en cualquier lado esto se vive de esta manera, con tanta buena onda; la unidad y la familia es muy importante, el grupo humano que viene y se divierte. Te encontrás con algo hermoso y te dan muchas ganas de venir. Felicito a los juninenses por esta propuesta y les digo que la disfruten porque uno que viene de afuera se siente muy cómodo.