El Interact Junín cumple 50 años al servicio de la comunidad

En el marco de las celebraciones por los cincuenta años de Interact Junín, algunos exinteractianos recordaron su paso por el programa de Rotary Club Junín y coincidieron en las “huellas” que esta experiencia dejó en sus vidas.

Interact es un programa de Rotary Club Internacional que está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años de edad y que apunta a fomentar el liderazgo, el compañerismo y la buena voluntad a través del servicio a la comunidad.

Nancy Rey destaca que el paso por el programa le permitió despertar “ese espíritu solidario” que, según comenta, siguió latiendo en ella “por siempre”. “La participación en Interact fue inolvidable. Éramos adolescentes, llenos de sueños, con muchas ganas de ayudar, con deseos de crear un mundo mejor. Seguramente hicimos felices, al menos por momentos, a muchos: esa era la consigna. Pintar escuelas, colectas y otras tareas realizadas desinteresadamente, con alegría y de corazón, que quedaron grabadas para siempre en mi vida y me dieron las armas para ser una persona solidaria por siempre. Sigo soñando con un mundo mejor, sigo tendiendo las manos siempre”, expresa.

Marcelo Balestrasse, arquitecto, también se refiere al legado de Interact en su formación personal, una experiencia por la que transitó hace cuarenta años: “Yo creo que contribuyó muy fuerte en mi formación, porque allí me enseñaron sobre valores, ética, transparencia, a hacer el bien, a despojarse de la zona de confort en la que estábamos los adolescentes para ir a ponerle el cuerpo al servicio para la gente”. "Esto fue gracias a la guía de tutores rotarios que eran hombres de bien”. “Nos enseñaban a conducirnos en la vida en forma madura, inteligente. Estábamos rodeados de ese espíritu rotario que nos enseñó a ser buenas personas”.

Ignacio Mendiburu, recuerda también los encuentros realizados con interactianos de otros distritos: “Allí conocíamos otras personas con otras costumbres pero con la misma ética: la de la ayuda desinteresada, el compañerismo, la honestidad y tantos valores que en la actualidad, lamentablemente, vemos disminuir.” Esto, según recuerda, les permitó “hacer nuevos amigos”. “Viajamos, nos divertimos y nos quedó el dulce sabor de saber que estábamos haciendo un bien a mucha gente. Mucho después veo que en realidad nos ayudábamos a ser buenas personas”, expresa.

Balestrasse coincide con los vínculos perdurables, de amistad, que gestó Interact: “Era un hermoso grupo humano…llegamos a ser más de treinta personas. Hasta el día de hoy me sigo viendo con algunos amigos, recordando hermosas anécdotas tanto de ayuda comunitaria y social que hemos hecho a vecinos, a escuelas. El balance es positivo por lo que te deja la amistad y el servicio”. “Aprendimos a respetar, a escuchar, a hablar, a servir... sobre todo a servir. Personalmente estoy orgulloso de haber pertenecido a un grupo que a pesar del paso del tiempo no lo olvidaremos”, sintetiza Mendiburu.

Interact hoy

Los jóvenes de Interact se reúnen todos los miércoles a las 18.30 en la sede de Rotary Club, Remedios de Escalada 385. Quienes deseen participar del programa pueden acercarse al club. También pueden contactarse con las Redes Sociales de Facebook e Instagram: Interact Junín

Para participar sólo es necesario tener entre 12 y 18 años y ganas de realizar un proyecto comunitario.