Primarias: Petrecca, Meoni y Muffarotto cerraron la campaña electoral en TeleJunín

Los principales precandidatos a intendente de Junín Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), Mario Meoni (Frente de Todos) y Victoria Muffarotto (Frente de Todos) intercambiaron propuestas y puntos de vista sobre la ciudad, ayer, en el programa Reporte Especial de TeleJunín, en el cierre de la campaña electoral, de cara a las PASO.

La obra pública, el rumbo económico, la generación de empleo genuino y la falta de vivienda fueron algunos de los tópicos planteados por los postulantes.

Petrecca: “Están en juego dos modelos”

El jefe comunal y precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Pablo Petrecca, se refirió al final de la campaña de cara a las PASO del domingo: “Es una gran alegría poder recorrer cada rincón del partido de Junín y ver una obra, un avance, un servicio, la presencia del Estado de manera concreta, mostrar lo que hemos hecho, hablar con los vecinos, pero sobre todas las cosas tenemos la ventaja de poder mostrar hechos concretos”.

“En cuatro años hemos avanzado muchísimo en materia de obras e integración, pero nos queda mucho por hacer, intervenimos más de 370 cuadras, entre cordón cuneta, asfaltado, reasfaltado, mejorado, y tenemos en los próximos meses 80 más para hacer, pero nos quedan todavía mil calles de tierra, seguiremos por ese camino. A fin de año vamos a llegar al ciento por ciento de agua y cloaca en el casco urbano, que fue una promesa que hicimos al comienzo de la gestión”, destacó.

Y agregó: “En materia de medio ambiente nos encontramos con el basural más grande de la provincia de Buenos Aires y hoy es un relleno sanitario, en el cual estamos construyendo la planta de separación de residuos”.

“El vecino va a tener la oportunidad de volver a elegir entre dos modelos de país, y en Junín los hemos vivido y comprobado a los dos modelos, uno de abandono de la ciudad, de 2008 a 2015 nos ha gobernado La Cámpora y no hemos tenido una sola obra, porque su interés está en el conurbano y no en el interior, además de que cuando pensás distinto no tenés ningún tipo de respuesta. Hemos visto lo que se hacía con el dinero de los argentinos, que se ha ido en la corrupción y en la falta de obras. Por un lado tenemos el modelo kirchnerista, de La Cámpora, y por otro el modelo que estamos llevando adelante nosotros, que por supuesto tiene sus dificultades, hemos cometido errores, pero lo importante es qué hacemos frente a eso, si ocultamos los indicadores, si ocultamos la pobreza, falsificamos los datos del Indec, o decimos la verdad, la exponemos y entre todos salimos adelante, porque para salir adelante en la vida se requiere un esfuerzo y un país no es la excepción”, señaló.

Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio)

“Yo vine a la política por Mauricio y estoy convencido del trabajo que está haciendo el Presidente.”



Y amplió: “Hoy están claramente en juego dos modelos distintos y será el vecino quien elija, si quiere volver al pasado, que es un pasado ficticio, de mentiras, donde la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad habían crecido muchísimo, o consolidamos este cambio que empezó hace tres años y medio y que con esfuerzo y con dificultades decimos la verdad y vamos hacia adelante, y Junín es un ejemplo concreto de crecimiento”.

“En dos períodos uno puede consolidar los cambios que se propone. Hemos hecho los cimientos, las obras de infraestructura, agua y cloaca, el desagüe norte, una nueva estación de bombeo cloacal que nos va a permitir pensar en los próximos 30 años, estamos viendo cómo avanza la autopista en la Ruta 7 -que va a ser un antes y un después para nuestra ciudad-. Después de 25 años contamos nuevamente con transporte público, con un servicio de calidad, hemos sentado las bases para poder seguir creciendo y esa es la tapa que viene ahora, una etapa de desarrollo. Desde lo productivo, hace pocos días lanzamos el cluster de salud, fortalecer los centros comerciales”, dijo.

“Hay un Estado presente, intervenimos en 56 establecimientos educativos con obras de gas, electricidad, techos, pisos, mejoras de aulas”, indicó en materia de infraestructura escolar.

“Nuestro presidente y nuestra gobernadora y quien les habla formamos parte del cambio, no nos da lo mismo la transparencia que la corrupción; yo vine a la política por Mauricio y estoy convencido del trabajo que está haciendo el Presidente, a pesar de las dificultades y de que le tocó la parte más difícil, que es la parte económica. Estoy convencido de lo que hemos logrado y lo que Junín ha crecido es gracias, primero a un equipo de trabajo a nivel local, con transparencia, honestidad, usando los fondos en obra pública y no en corrupción, y después con una gobernadora y un presidente que nos ha acompañado todo el tiempo, por eso insisto en que lo que Junín ha crecido es consecuencia de un trabajo en equipo”, afirmó.

Meoni: “Lo social está por encima de las obras”

Por su parte, el precandidato a intendente por el Frente de Todos Mario Meoni afirmó: “Esta campaña lo que tiene de particular es que hay una demanda muy fuerte de la gente de contar sus problemas, lo mal que está, lo que le cuesta pagar las tarifas, llegar a fin de mes, son dramas mucho más personales que los problemas de la ciudad, como puede ser el asfalto, el cordón cuneta, o cuestiones propias del municipio, son cosas que exceden al municipio, pero que de alguna manera hace que tengamos que pensar cómo gestionar y cómo actuar desde la comuna frente a esas situaciones”.

Y remarcó: “El tema social y la cuestión económica están por encima de las obras, hay gente que lo que demanda es un municipio de puertas abiertas para darle las soluciones alimentarias, lo elemental, para que puedan acceder a un remedio o darle la leche al bebé y piden una respuesta del municipio. Otros sectores piden que el municipio les facilite las cuestiones para poder trabajar todos los días, la habilitación de un comercio, de las fábricas; en los momentos de crisis la gente reclama un Estado facilitador”.

“El tema vivienda es central, porque hay mucha gente que ya no puede alquilar y están viviendo varias familias juntas, y los que pueden alquilar muchas veces les consume el 50% de su salario, y es un problema enorme. Después porque hace cuatro años que no se construyen viviendas en Junín, se ha movido muy poco el mercado inmobiliario con los créditos UVA, que son un problema para los que los han tomado. Hay miles de juninenses que no tienen acceso a la vivienda y nosotros no podemos dejar de pensar en cómo generar viviendas a través del municipio, con cooperativas, con autoconstrucción. Y para aquellos que pueden acceder a un crédito hipotecario estamos pensando que el municipio sea el desarrollador inmobiliario, a través del financiamiento con distintos bancos, y aportando la tierra por supuesto, y una vez que esté concluida la vivienda poder darle esa vivienda a través de un crédito a mucha gente, creo que eso es factible y de hecho se está haciendo en muchos municipios. La construcción es un gran dinamizador de la economía local, por cada casa trabajan dos o tres albañiles, después se agregan otros operarios, comercios locales, tiene un efecto multiplicador sobre muchas otras áreas”, afirmó el miembro del directorio del Banco Provincia.

Mario Meoni (Frente de Todos)

“Muchísimos teníamos una gran expectativa respecto del gobierno de Macri y lo que hay hoy es una gran decepción.”

“Cristina solo va a ser la presidenta del Senado, va a haber un presidente, que es Alberto Fernández, si gana, que es quien va a tomar las decisiones, y en ese sentido creo que es importante ese cambio, hay mucha gente que lo está esperando. Muchísimos, incluido yo, teníamos una gran expectativa respecto del gobierno de Mauricio Macri y lo que hay hoy es una gran decepción. Todos nos sentimos defraudados, porque esperábamos que el país continuase con el crecimiento económico, y esperábamos más institucionalidad, y no han pasado ninguna de las dos cosas, no hay más institucionalidad y no hay, obviamente, mejor actividad económica. Frente a eso pretendo que se lo acompañe a Alberto Fernández, pero también existe el corte de boleta, la gente puede elegir votar en cada estamento la lista que le gusta, pero yo invito a pensar en el Junín que viene, Junín ha retrocedido, Junín está triste, Junín tiene un intendente que no defiende a los juninenses, que ha manifestado ser un soldado de Vidal y Macri, y ha sido eso, solo un soldado y no un intendente. Un intendente es el líder local, que defiende a sus ciudadanos, y eso no ha pasado frente al aumento de la luz, el gas, el problema de la inseguridad, por eso aspiro a volver al municipio, ya no hay más tiempo para no saber gobernar. Los juninenses no resisten más meses viviendo en estas condiciones y sin expectativa de que esto cambie”, consideró.

Muffarotto: “La gente va a votar en defensa propia”

La precandidata a intendenta por el Frente de Todos Victoria Muffarotto afirmó: “Estamos a mil por hora, pero yo estoy muy tranquila. Por ahí en la calle me preguntan cómo me siento o si estoy nerviosa. Estoy como nunca, ya que cuando uno tiene la conciencia tan tranquila y siente que hizo todo lo que tenía que hacer en la campaña, se siente muy feliz. Además siento el acompañamiento de la gente que me da confianza y transmite esa energía cuando estoy en los barrios o en las esquinas”.

“Días atrás leí un titulo del intendente Petrecca diciendo que la gente pide no volver al pasado. A mí la gente me dice que quiere comer asados, volver a salir con su familia, volver de vacaciones sin culpa, y no tener tanto drama en pagar los servicios, por eso creo que la gente va a votar en defensa propia”.

Y acotó: “Me parece que el Intendente está viendo otra realidad que no es la que yo estoy viendo. La gente está preocupada porque no llega a fin de mes, tiene que hacer malabares para pagar la luz o el gas, que el Presidente anunció pagar una parte ahora y la otra después de las elecciones. Al vecino ya no lo engañás tan fácilmente. Una vez podés hacerlo, como sucedió en 2015 cuando Cambiemos hizo una campaña con mentiras diciendo cosas que finalmente no hicieron, sino todo lo contrario. En 2107 la gente empezó a dudar un poco y se puso a observar a ver qué hacía. Y ya se puede ver el desempleo que hay en el país y la ciudad, comercios y fábricas cerradas. Solamente te hablan de obra pública, que es bienvenida, ya que hacer obras de cordón cuneta es el ABC y lo tienen que hacer todos lo que pasen por el municipio. Acá hay temas más graves como el desempleo y la falta de vivienda, un tema en el que hay un gran déficit y este intendente no hizo una sola casa en Junín. Hay problemas con la salud, las vacunas, el Hospital y la educación, que es el pilar para cualquier país”.

Victoria Muffarotto (Frente de Todos)

“En Junín tuvimos la primera noticia de que Cambiemos cerró una escuela pública, como era Casa Huerta.”

“El conflicto con los docentes sigue. Acá en Junín tuvimos la primera noticia de que Cambiemos cerró la primera escuela pública, como era Casa Huerta. Así que no nos vengan a contar cosas que no vemos en la realidad. No es que la estoy contando yo, sino que la gente que me está escuchando sabe que son cosas que ve todos los días en los barrios, su ciudad, hospital y escuelas de sus hijos. En el Concejo Deliberante estamos recibiendo quejas de los docentes y alumnos que están recortando en la educación en escuelas de adultos. No todas las personas pueden estudiar de la manera tradicional”, señaló.

“Cuando uno hace política tiene que saber cuáles son las prioridades en un contexto político-económico determinado. En algunos momentos, el empleo no es tan prioritario porque la economía funciona, pero en este contexto aumenta la pobreza y tenemos más jóvenes y jubilados excluidos del sistema. Gobernar es generar trabajo y no podemos esperar que venga del cielo como si fuera arte de magia, sino que hay que tomar decisiones políticas y económicas para generar trabajo en la Argentina. Hasta un intendente puede tomar decisiones para generar en su lugar”, sostuvo.

“Por eso nuestra propuesta es generar un plan de viviendas municipal, que Junín necesita urgentemente, para urbanizar, sabiendo que es un dinamizador económico”, dijo.