Alonso destacó el trabajo en Seguridad

La precandidata a concejal de Juntos por el Cambio, Yamila Alonso, acompañó al jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, en una recorrida por lo que será el futuro edificio de monitoreo de la ciudad. "Lo hecho en materia de seguridad por la gestión Petrecca no tiene precedentes", destacó.

Al respecto, Yamila Alonso, manifestó que "da mucha satisfacción cómo está quedando este edificio y comenzar a ver cómo la tecnología y la modernización que tendrá el mismo será vital para seguir mejorando la seguridad de los vecinos de Junín".

En materia de seguridad, la precandidata a concejal señaló que "se está haciendo un gran trabajo, con una fuerte inversión en tecnología. Hoy Junín cuenta con cámaras de alta definición en los puntos estratégicos de la ciudad, como son los ingresos y egresos y dentro de los barrios".

"Seguimos trabajando en lo que al vecino le interesa y no solo en obras de infraestructura sino en la seguridad que es algo muy demandado por los vecinos. Así lo entiende el intendente Pablo Petrecca y por eso trabajamos día a día para estar más seguros. Estamos viendo hechos concretos y estamos haciendo lo que hay que hacer. Las obras se ven, los trabajos son prolijos y articulados y con respuestas a los vecinos", valoró.

Sobre la función que tendrá este edificio, Alonso indicó que "Además de que los empleados van a tener un espacio cómodo y moderno para trabajar, que estará equipado para llevar adelante las políticas de seguridad como corresponde. Antes las cámaras no funcionaban, otras no eran legibles y el sistema no era confiable. Ahora habrá más de 170 cámaras de seguridad, en su gran mayoría de HD, que permite hacer un mejor trabajo e inclusive observar las patentes de los autos".