Homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín a diez años de su fallecimiento

En el Edificio de la Unnoba que lleva su nombre, hoy se llevó a cabo el acto homenaje al ex presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, al conmemorarse el décimo aniversario de su fallecimiento.

El acto fue presidido por el rector, Guillermo Tamarit, acompañado por la vicerrectora Danya Tavela, el intendente, Pablo Petrecca, y el presidente del Comité Hipólito Yrigoyen, Carlos Manzur.

“Ayer recordaba hablando con mi hija que hace 36 o 37 años un hombre recorría el país diciéndonos a los argentinos que se podía salir de la oscuridad, que se podía volver a vivir en libertad, que se podía volver a tener dignidad y se podía volver a estar de pie. Que nuestras universidades iban a reorganizarse con los principios reformistas y, claro, llegó la democracia con la que se iba educar, se iba a comer, se iba a curar”, dijo Tavela.

La vicerrectora analizó la trayectoria del gobierno de Alfonsín y explicó que se necesitaron varias décadas para “entender que no estaba equivocado”. En este sentido, relató: “Don Raúl, no te perdonaron haber ganado esas elecciones, no te perdonaron juzgar a la Junta, no te perdonaron querer que vivamos en libertad, no te perdonaron el Congreso Pedagógico y el plan de alfabetización, no te perdonaron los más jóvenes la obediencia debida y el punto final y tantos otros atrevimientos. Pero, tenías razón que con la democracia se educaba, se comía y se curaba y nos dejaste esa herencia. Los argentinos sabemos que tenemos democracia y que con los votos renovamos cada vez esa esperanza y ese futuro democrático”.

En tanto, el intendente Pablo Petrecca recordó la elección del 83 como un hecho histórico: “La elección de Alfonsín fue trascendental para la vida nuestros abuelos, nuestros padres y las generaciones actuales porque nos libró de los momento más oscuros y más duros de la historia de nuestro país”.

Por su parte, Carlos Manzur aseguró que “el 30 de octubre de 1983 el pueblo de la nación le daba su voto para presidir el país, lo que significó una bisagra para la historia argentina”.