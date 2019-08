Comerciantes destacan el programa Ahora 12 para motorizar las ventas, pero esperan reactivación

El relanzamiento del Ahora 12 generó un impulso en las ventas con tarjetas y los comerciantes aguardan con más expectativa que se traduzca en una reactivación.

Si bien el consumo continúa complicado por la caída del poder adquisitivo, en comparación con junio, las ventas mostraron una suba de un 4,5%, con resultados positivos en todos los rubros, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de ello, en el plano interanual, las ventas en comercios minoristas cayeron 7,5% en julio.

En nuestra ciudad, el panorama no se muestra diferente aunque según los rubros, hay algunas particularidades.

Comerciantes consultados por Democracia destacaron el uso de tarjetas de crédito y con ellas el programa Ahora 12 o las promociones de los bancos que motorizan las ventas minoristas en comercios de ropa y electrodomésticos.

El presidente de Comercio e Industria, Raúl Parejas destacó el uso de tarjeta y el impulso logrado con las jornadas de Big Sale, pero aseguró: “Sigo preocupado, queremos que se reactive, se ha perdido mucho poder adquisitivo”.

Mayor uso de tarjetas

Según CAME, el programa Ahora 12 "fue clave para movilizar sectores como electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares".

Por ese motivo, resaltó que en julio todos los rubros mostraron alzas y arrojaron en promedio un resultado positivo del 4,5% en la comparación mensual frente a junio (sin desestacionalizar).

"El principal factor que incidió en el comportamiento de la demanda del mes fue el relanzamiento del Ahora 12. Para algunos rubros este programa fue un sostenedor del consumo, mientras que para otros está siendo la llave de una incipiente reactivación", enfatizó la entidad, en un comunicado.

Héctor Hissuribehere, de Mach, aseguró que “las tarjetas se usan mucho, sobre todo cuando vienen las promociones de las tarjetas, de Provincia, de Nación, de Credicoop. Son cuatro o cinco días al mes con promos hasta de un 25% y en cuotas, ayuda mucho”.

Sobre el Ahora 12 aseguró que “se empieza a sentir un poquito más. Se había dejado de usar y ahora volvió más”.

Pablo Michelli, de Mafferetti, división hogar refirió que “la tasa subsidiada del Ahora 12 ayudó a que la gente vuelva a comprar en 12 cuotas, porque hay poca diferencia entre el efectivo y las 12 cuotas. Eso empujó a que la gente use la tarjeta en 12 cuotas fijas”.

Rodrigo Pacri, de la firma Randich, aseguró que “el Ahora 6 y Ahora 12 facilitaron mucho el pago a la gente, y ayuda mucho, especialmente en los artículos más caros”.

Por otro lado, CAME subrayó que las expectativas para los próximos meses mejoraron: el 43,3% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas, cuando tres meses atrás ese porcentaje era de 24,2%.

El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas del mes se realizó entre el martes 30 de julio y el sábado 2 de agosto, y cubrió un universo de 1.100 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país.

“Un poquito mejor”

Hissuribehere refirió: “no diría que julio fue tan malo porque tuvimos el aguinaldo, el día del Padre, hubo un poco más de gastos. Si lo analizamos no fue tan malo. Agosto viene muy tranquilo y sabemos que el día del niño no es tan fuerte como el día de la madre o del padre”.

Aún así reconoció: “Estamos un poquito mejor, hay un poco más de facturación, digamos las cosas como son pero no es que se note mucho tampoco. Seguimos en la incertidumbre de si salimos de este sistema tan estricto y rígido que no nos deja crecer en nada, pero si hay que hacer este esfuerzo se hará”.

Para Michelli, de Mafferetti, “julio fue un mes raro, anduvo muy bien al principio y después de la segunda quincena y con las vacaciones bajó bastante. Agosto viene tranquilo, viene cauto”.

Pacri, de Randich aseguró que en julio, “el día del padre fue uno de los mejores en los últimos años”, aunque luego volvió a caer: “Agosto va mejorando y con el Big Sale también repuntó”.

Según Parejas, “el Big Sale fue un éxito y los comerciantes destacaron no solo el consumo de juninenses sino gente de los alrededores. Es parte de la iniciativa e inventiva para afrontar la situación que tienen hoy los comerciantes”.

Presión tributaria

Según el presidente de Comercio e Industria, “las ventas de junio levantaron un poco por el aguinaldo de algunos, e influyó el Ahora 12. En julio estuvo mezclado y generalmente las ventas caen porque la gente se va de vacaciones. A fin de julio levanta un poco con la vuelta a clases, en el rubro librería por ejemplo”.

Aún así Parejas remarcó que “las ventas siguen complicadas. Yo sigo preocupado. Queremos que se reactive, se ha perdido mucho poder adquisitivo”.

Asimismo, hizo hincapié en la carga que tienen los comerciantes, a pesar de la situación.

“Preocupa la presión desmedida de Arba y Afip, que sea tan feroz la presión. El comercio no recauda lo mismo y se hace difícil cumplir con los impuestos. De ninguna manera digo que no deban pagarse, pero no debería haber tanta presión que complican al comerciante. Confío en que vamos a salir, pero se hace difícil la presión impositiva”.

Más endeudamiento

El economista Santiago Aguiar, destacó que “el consumo continúa en franca caída, la industria lo mismo, la industria manufacturera, y todos los sectores continúan a la baja, como la actividad de la construcción. No hay un repunte concreto”.

El referente del Frente Renovador explicó que “este último tiempo la gente ha tomado mucho endeudamiento con tarjeta de crédito, por lo tanto la gran mayoría de las familias están muy endeudadas con el sistema financiero y tienen muy poco margen de crédito para aprovechar este tipo de oportunidades como el Ahora 12, Ahora 18”.

Según el economista: “No vemos una reactivación ni creemos verla en el corto plazo, de productos de primera necesidad. Sí este tipo de medidas que tienden a facilitar el acceso de crédito sin cuotas en un escenario de altísima inflación es muy conveniente para el que tiene capacidad de crédito. Con esta inflación y esta tasa de interés, cualquier alternativa de cuota cero es muy conveniente. Porque el valor del salario cada vez pierde más poder adquisitivo, los bienes aumentan mucho y esto incentiva el consumo por oportunidad, no porque se reactive el consumo realmente”.