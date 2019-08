Muffarotto, con estudiantes terciarios

La precandidata a intendenta por el Frente de Todos, Victoria Muffarotto, se reunió anteayer con estudiantes de diferentes institutos de formación terciaria de nuestra ciudad. Durante el encuentro abordaron diferentes temáticas, donde la aspirante a la intendencia escuchó las demandas del sector y se llevó ideas para su eventual gobierno.

“Los estudiantes plantearon sus problemáticas y la necesidad de que exista un diálogo fluido con el municipio para contribuir a aliviar las dificultades del sector. Una de las principales demandas de los estudiantes de la rama artística es el impedimento con que se encuentran a la hora de exponer sus producciones, lo cual resulta desmotivador para los artistas”, dijeron.

Por otro lado, los estudiantes de carreras docentes plantearon el nulo abordaje que reciben durante su formación en materia de la Educación Sexual Integral (ESI), lo cual resulta un problema a la hora de desarrollarse dentro de un aula, ya que “por currícula los docentes estamos en la obligatoriedad de que los contenidos ESI sean transversales a todas las materias y no tenemos formación alguna”, afirmaron los estudiantes.

Otra de las problemáticas que viven es la alta deserción de estudiantes, principalmente por dos motivos: la situación económica y la paternidad. En muchos casos la madre o el padre no pueden concurrir a cursar por no tener con quien dejar a sus hijos, por lo que plantean un convenio con el Municipio para mejorar ambas falencias.

Por su parte, la precandidata y actual concejal Victoria Muffarotto expresó al terminar la reunión “una gran satisfacción, me voy con muchísimas ideas e información sobre la realidad que viven nuestros estudiantes. Muchas de las problemáticas tienen soluciones y sin necesidad de hacer partidas extrapresupuestarias, se trata de gestionar, hacer un abordaje más inteligente y utilizar mejor los recursos humanos y físicos con que cuenta el Municipio”.

Y continuó, “Junín es un polo educativo en la Región, a nuestra ciudad llegan año tras año miles de nuevos estudiantes de diferentes ciudades, lo cual contribuye al crecimiento económico y humano de Junín. Tanto la Unnoba como los diversos Institutos de Formación Técnica y Docente, se han trasformado en los principales atractivos de la ciudad y desde el Municipio hay que visibilizar, incentivar y promocionar la gran oferta con la que contamos”, concluyó Muffarotto.