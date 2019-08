Meoni: "No se instalaron más empresas en el Parque Industrial"

El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Mario Meoni, se mostró preocupado por la falta de promoción del Parque Industrial de Junín y el nulo crecimiento que tuvo en estos últimos cuatro años.

Meoni dijo que "las imágenes satelitales nos muestra como el Parque Industrial tuvo un crecimiento exponencial durante nuestro anterior gobierno y como desde el 2016 a hoy no creció nada. Las imágenes de Google son un hecho real y está realidad es que no se instalaron nuevas empresas y no se generaron nuevos puestos de trabajo".

"Podemos ver en las imágenes de Google como el Parque había pasado de ser un bosque de arbustos a un lugar donde se estaba completando de fábricas y cientos de juninenses conseguían trabajo. Pero ahora vemos como eso se frenó en el 2016", afirmó Meoni.

Además, agregó que "desde el municipio se puede hacer mucho para la radicación de nuevas empresas y para la generación de industrias. Pero para eso hay que tener un programa de gobierno que priorice generar trabajo, algo que hoy no existe".

"Como ya lo dije antes, si soy intendente, vamos a convocar a un Consejo Económico y Social, desde donde instituciones intermedias, sindicatos, empresarios podamos establecer una estrategia de crecimiento y desarrollo y de esa manera, volver a crear trabajo", afirmó Meoni.

También señaló que "la falta de trabajo en Junín me preocupa mucho y es un pedido constante. Me lo plantean muchas personas en los barrios que están desesperadas porque ya llevan meses o años sin trabajo. También me llegan decenas de mensajes por facebook, por mail, por whatsapp y me cuentan lo mal que la están pasando porque no hay trabajo en Junín".

"Por eso, porque miles de juninenses la están pasando mal, vamos a volver a poner en el centro de la escena, vamos a generar una estrategia de crecimiento, de promociones para la radicación de fábricas, para el resurgimiento del comercio y para la promoción del turismo. Que los juninenses tengan trabajo será una prioridad", cerró Mario Meoni.