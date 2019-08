Convocan a una charla sobre orientación laboral para personas con discapacidad

En el marco de las continuas capacitaciones brindadas a la comunidad, el Gobierno de Junín invita a una nueva jornada de formación que tendrá como propósito brindar de todas las herramientas necesarias para las personas con discapacidad que buscan empleo.

La cita será el viernes 9 de agosto en el MUMA a las 10 y estará a cargo de la licenciada en Terapia Ocupacional, Inés Giorgi.

Se trata de una acción coordinada entre el Ejecutivo de Junín, la Sociedad Comercio e Industria, la Cámara Hotelera Gastronómica y la Oficina de Empleo.

Asimismo, la propuesta servirá para que los interesados conozcan los planes que el Ministerio de Trabajo ofrece con el propósito de fomentar la inclusión en el mercado de trabajo.

Con respecto a esta nueva charla, la Dra. Karina Sánchez, titular de la Dirección para Personas con Discapacidad del Municipio dijo que “desde la gestión estamos trabajando en varios ejes y uno de ellos es la inclusión para el empleo. Bajo este objetivo se coordinan muchas de las acciones que llevamos a cabo, este año con la importante incorporación de Inés (Giorgi) como terapista ocupacional”.

“Fomentamos la inclusión laboral desde todos los aspectos, por eso es que estamos en contacto permanente con la parte empresarial, con la Sociedad de Comercio e Industria de Junín, la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, como también con empresas en particular y la Oficina de Empleo”, destacó.

Sánchez también señaló que “nuestro propósito se sustancia en las personas con discapacidad que buscan empleo, para las que preparamos diferentes acciones entre las que se incluyen este tipo de capacitaciones que buscan orientarlos y explicarles un poco de qué se trata el mercado laboral, como también algunos tipos para el primer trabajo”.

La funcionaria también hizo referencia a la importancia de la articulación público-privada en el objetivo de la inclusión laboral: “Es estrictamente necesario porque si no hay empresas que abran sus puertas, no hay trabajos para las personas y mucho menos para las que tienen alguna discapacidad. En este sentido, tenemos muchas personas que están en condiciones de trabajar con múltiples perfiles, pero si no encontramos el empleador dispuesto a tomarlas, nos falta una pata de la relación laboral. Por lo tanto, es indispensable el compromiso de la parte privada, al igual que las medidas que se llevan a cabo desde la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo que nos brinda los programas”.

Por su parte, la Lic. Inés Giorgi, terapista ocupacional de dicha área municipal, invitó a “todos los interesados a que se acerquen a esta charla que se realizará el próximo viernes 9 de agosto en el MUMA, a las 10 hs. La idea es que podamos orientarlos un poco a todas las personas que no tienen empleo y que lo buscan, haciendo hincapié en las personas con discapacidad, para que puedan tener las herramientas mínimas e indispensables que les permitan ingresar al mercado laboral. También es una muy buena oportunidad para que conozcan los planes que está ofreciendo el Ministerio de Trabajo bajo esta modalidad”.