Expo Junín: los stands exteriores están casi completos, solo quedan algunos en la cúpula

En el marco de una nueva muestra del agro, que se desarrollará del 15 al 19 de agosto próximo en nuestra ciudad, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, dialogó con Democracia sobre las expectativas de la exposición que congrega no solo a la Región sino al país y las actividades y propuestas para quienes la visiten.

También se refirió a la situación de las retenciones al trigo y al maíz y la actualidad del sector que empuja la economía nacional.

Cabe destacar que días atrás se realizó el lanzamiento oficial de la muestra y se dio a conocer el nutrido programa con el que cuenta la 73ª Exposición Ganadera, Industrial y Comercial, la 26ª Jornada de Actualización Técnica y la 30ª Muestra de Granja, con actividades que exceden a los productores rurales e invitan a toda la familia.

Expectativas a 10 días del comienzo

Frederking destacó el trabajo que se realiza para llegar a la inauguración de la muestra. “Estamos con muchísimas expectativas y con ganas de que llegue, esperando que haya buen clima. Haciendo un gran esfuerzo para que salga lo mejor posible. Coincide con el Día del Niño así que esperamos que sea una fiesta para Junín y que vaya toda la familia”.

Además, aseguró que la entrada tendrá el mismo valor que el año pasado.

“Hay propuestas nuevas, charlas muy buenas, la competencia Aparte Campero y muchas actividades para la familia”, explicó.

El viernes como cada año, se prevé que las escuelas visiten el predio para que los alumnos conozcan y se interioricen con la muestra.

Si bien no hay un número exacto sobre cuántos stands habrá, el presidente de la SRJ explicó que “el sector por fuera básicamente está completo. Para lo que es la cúpula, aún quedan algunos lugares, no muchos. Y este año los espectáculos que hacemos, lo haremos dentro de la cúpula sobre todo por el clima”.

Asimismo destacó que “habrá charlas muy interesantes”. Una de ellas motivacional, con Juan Bautista Segonds, ex rugbier al frente de la fundación Rugby sin Fronteras. También charlas de Salvador Di Stéfano, sobre economía y del veterinario Carlos Acuña, entre otros destacados.

“Invitamos a todo el arco político, falta confirmar pero fue invitada la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, y el senador Esteban Bullrich confirmó su presencia”, destacó Frederking.

Retenciones y futuro del agro

Consultado sobre la situación del sector y las retenciones, el presidente de la Rural aseguró: “Cuando el presidente Macri reinstauró las retenciones era supuestamente por la crisis económica, por emergencia, pero estableció que en el 2020 las retenciones del trigo y el maíz se volvían a quitar”.

En esa línea, Frederking indicó: “Confiamos en la palabra del presidente y esperamos que así sea. Las retenciones son un impuesto totalmente distorsivo que no favorece al campo que tiene una carga tributaria muy grande”.

Sobre el panorama que vive el agro remarcó: “Venimos de una cosecha récord, se venía de una sequía muy grande y el temporal que arruinó la soja. Así que de ahí a pasar a una cosecha récord habla muy bien del sector. La gente de campo tiene mucho empuje y lo demuestra año a año”.

Más allá de ello, Frederking pidió por los créditos del sector: “Necesitamos que vuelva el crédito a la ganadería porque si bien para la agricultura los hay, está muy relacionada con el dólar. No es el caso de la ganadería y otras actividades entonces cuando queremos pensar en un país que exporte cada vez más, necesitamos reactivar el crédito”.

Triquinosis

“Estoy al tanto de la situación y estoy en permanente contacto con el encargado de Senasa en Junín, Juan Martín Becerro”, indicó Frederking en torno a la detección de casos de Triquinosis.

“En la muestra, luego de muchos años no habrá cerdos en Junín pero no exactamente por esta situación sino por la fiebre porcina que está sucediendo en Asia y a nivel nacional están solicitando que en las muestras no haya cerdos”, explicó pero aclaró: “Lógicamente la situación de triquinosis genera preocupación y ojalá se pueda controlar y no haya más casos. Es un tema que debe estar en agenda y que haya concientización y controles”.