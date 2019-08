Realizarán una jornada sobre la violencia en niños y adolescentes

El próximo viernes 9 de agosto se realizará una interesante jornada organizada por el CEP, filial Junín de la Asociación Psicoanalítica Argentina que abordará la violencia en niños y adolescentes, en una conferencia que tendrá lugar en el comedor de la Unnoba, en Newbery y Sarmiento, a las 18:30.

Bajo el título “Una problemática actual: la violencia en niños y adolescentes”, la jornada es abierta a todo público y gratuita.

“Se trata de un ciclo de presentaciones que hacemos en El Taller, el comedor universitario y esta vez vamos a tomar el tema de la violencia en niños y adolescentes que nos parece un tema muy actual”, indicó la licenciada Raquel Petraglia, miembro de la filial de APA Junín quien coordina el encuentro junto a la licenciada Cecilia Repetti, miembro de CEP. Participan además la Lic. María Presas y miembros del CEP y APA Junín.

“El formato del encuentro es de un taller y habrá intervención de tres colegas”, destacó Petraglia, quien realizará la presentación sobre lo que significa la violencia.

“Se abordará el bullying, y se contará cómo trabaja un psicoanalista dentro de una comunidad educativa con el tema de la violencia”.

Petraglia indicó: “Hablamos de violencias, porque hay varios tipos. Algunas son estructurantes, del ser humano, que es la inevitable intervención humanizante de un adulto con un bebé recién nacido, en un estado de desvalimiento. Esa violencia es natural en el ser humano. La otra violencia, sería una violencia secundaria y es el plus de violencia que tiene que ver con las violencias desestructurantes o que tienden a romper conexiones. Las que tienen que ver con una actuación de un plus de violencia de una persona sobre otra o de un estado sobre los individuos de una sociedad donde hay un arrasamiento de la persona como sujeto y se los trata como un objeto. La anulación del otro como sujeto y la destrucción de los vínculos”.

La jornada parte de dos ejes: “La violencia natural del chico y la no natural, es decir la violencia provocada por otras situaciones de violencia que hacen que un chico actúe violentamente sobre sus pares o sobre el medio donde actúa, sobre la familia”, explicó la profesional y agregó: “El otro tipo de violencia sería la violencia que ejerce una familia, una escuela o una sociedad sobre los niños y los adolescentes”.

En el encuentro se indagará sobre cuestiones como “a qué responden los actos violentos de niños y adolescentes, las causas que pueden provocar que un chico se vuelva violento y cuáles son las formas de trabajar sobre él desde nuestro punto de vista. Desde el psicoanálisis, pero también hay una intervención que tiene que ver con la escuela y con la sociedad para prevenir estas situaciones de violencia”, concluyó.

Durante el encuentro habrá intervenciones de las profesionales, pero el público podrá opinar y preguntar luego de la exposición.