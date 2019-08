Pablo Petrecca: “Los vecinos nos dicen que no quieren volver al pasado”

¿Qué siente cuando hacen críticas porque está alineado a Nación y Provincia?

-Siento que estamos madurando como sociedad, en el sentido de que la gobernadora, María Eugenia Vidal, ha distribuido fondos a los 135 municipios de manera equitativa. Ha visitado cada localidad más de tres veces y en Junín particularmente vino ocho veces.

También tenemos un presidente que le ha devuelto a los bonaerenses los fondos del conurbano, que le permite a la Provincia tener más recursos y más distribución a los municipios. Es algo que tiene que ser natural. No importa el color político ni el pensamiento.

Sin duda que poder trabajar en equipo con el Presidente y la Gobernadora nos ha dado algunas ventajas de poder entendernos rápidamente sobre los proyectos que hemos tenido para poder alcanzarlos mediante las obras.

Lo que no es normal es lo que vivimos en un tiempo atrás en Junín, que por no pensar de igual manera se castigaba. Eso es lo que ofrecen para Junín nuevamente, como que La Cámpora vuelva a gobernar y sabemos que, junto con el kirchnerismo, se preocupan por gobernar en el conurbano y no en el interior, como ya hemos sido castigados. Eso es lo que hay en la vereda de enfrente y es lo que no queremos: no volver al pasado, como nos dicen los vecinos.

-¿Qué balance hace de la gestión?

-Hemos avanzado en muchos temas y hay otros que quedan pendientes. Y queremos continuar cuatro años más para conformar a la Ciudad y al resto del país. Estamos muy contentos cuando podemos recorrer distintos puntos del partido y ver que hay hechos concretos; obras y avances de cómo viene creciendo e integrando con distintas intervenciones que estamos realizando.

Hoy podemos mostrar obras de asfalto, cordón cuneta y repavimentación en más de 370 cuadras y en los próximos días vamos a estar trabajando en 83 más. Esto lo hemos repartido en 27 barrios de la Ciudad y en los cinco pueblos. Son infraestructuras que integran y mejoran la calidad de vida que son fundamentales para el crecimiento de nuestros barrios.

También, están aquellas más importantes en la zona de desagües que permitieron también el beneficio para los ciudadanos, donde tenemos un sector que no se va a inundar más. Solo aquel que sufre y que perdió todo, entiende la verdadera importancia del desagüe norte que ya no se ve y quedó bajo tierra.

En el cuadrante noroeste estamos haciendo obras de hábitat, donde 3 mil familias han mejorado su calidad, con trabajos de agua y cloaca; pavimento, alumbrado y espacios públicos. Estamos trabajando para contar con un Centro Integral Comunitario en el que va a haber una sala sanitaria completa, y va haber un polideportivo para que los chicos puedan hacer actividades.

Verdaderamente hay un trabajo integral en lo social, para trabajar con las familias y mejorar sus viviendas. En cada rincón de la Ciudad vemos un avance concreto. En tema luminaria, tenemos más de 5 mil luces Led que estamos incorporando, como así también las columnas que estamos cambiando por luces colgantes. Además, las 4 mil lámparas de sodio las estamos llevando a distintos rincones de la ciudad. La luz Led da más seguridad y permite también tener menos contaminación del medio ambiente y tener una mejor movilidad.

-¿Cómo viene la adaptación del transporte público?

-Después de 25 años, el transporte público vino para quedarse. Hoy, 11.500 juninense lo están utilizando y el 40 por ciento de esos vecinos, antes se manejaban a pie y el 25% en moto. Ahora no se mojan, no pasan frio y no corren riesgos. También, un 20 por ciento dejaron el auto para subirse al colectivo.

Eso era lo que buscábamos: integrarlo y devolver este derecho fundamental, conectando las distintas arterias de la Ciudad. Los jubilados y aquellos que tienen Asignaciones Familiares pueden pagar un boleto económico, sumando el estudiantil que es totalmente gratuito. Un 50 por ciento del total de usuarios, son estudiantes.

Otra de las cosas que nos ponen muy contentos es el saneamiento del basural, que era un desastre al medioambiente, que contaminaba las napas y generaba un impacto en la salud. Hoy eso está saneado y nos permite contar con datos para poder trabajar en la reducción de los residuos.

Tenemos la repavimentación de Circunvalación que ha quedado espectacular y ahora tenemos el camino a la Laguna avanzando para poder hacerlo. Sin dudas, la autopista de la Ruta 7 va a ser una transformación y una posibilidad de conectarnos los juninenses con una oportunidad de crecimiento increíble a futuro.

Hemos llevado obras y cloacas a los barrios Güemes, Los Almendros, La Merced, Las Marías, Ricardo Rojas, Emilio Mitre, San Juan, Los Perejiles y San Jorge donde los vecinos tienen las mismas condiciones y les hemos acercado dignidad, además cuidando la salud de las familias.

Logicamente, sabemos que faltan cosas por hacer y es por eso que tenemos ganas de seguir avanzando con un gran grupo de trabajo.