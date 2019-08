Meoni: "Vamos a recuperar el pejerrey"

El precandidato a intendente del Frente de Todos Mario Meoni se refirió a la actual situación de las lagunas de Junín y también a la escasez de pejerreyes. "Junín cuenta con todo lo necesario para tener las lagunas repletas de pejerreyes. El agua de las lagunas es óptima, se puede ir controlando el PH de manera permanente, está construida la Estación Hidrobiológica de Cría de Pejerrey, para generar la reproducción de alevinos e incluso para criarlos hasta juveniles o más", afirmó.

Y amplió: "Pero además de las condiciones de infraestructura y naturales, Junín cuenta con profesionales que saben del tema y que ya estuvieron trabajando y lo hicieron bien. También contamos con la Unnoba, con quien habíamos firmado un convenio. Pero a pesar de todo esto, hoy las lagunas no tienen pejerreyes y es por impericia del Estado", aseguró Meoni.

Además, el ex jefe comunal afirmó: "En mi anterior gestión habíamos logrado poblar las lagunas de pejerreyes de diferentes tamaños, incluso se generaron muchos puestos de trabajo a partir de la pesca, la localidad de Agustina recibía a cientos de personas que iban a pescar y se había creado un polo económico a partir del pejerrey".

"También se habían armado otras bajadas de lanchas en diferentes zonas de las lagunas que también generaron puestos de trabajos e ingresos económicos a varias familias de Junín. Asimismo, muchos juninenses compraron lancha o tracker para hacer de guías de pesca y así generaban mayores ingresos económicos a sus familias. Todo esto se destruyó en estos 4 años. Pero lo podemos recuperar", indicó.

Movimiento económico

"Cuando me encuentro con alguien que me dice que dejó de hacer guías de pesca en Junín y que ahora lleva gente a Villa Cañas o Melincué o que van a pescar a La Picasa, me genera una gran bronca, porque todo ese movimiento económico y de empleo podría ser para Junín”, afirmó.

"Por eso, a todos los pescadores les digo que se queden tranquilos, que vamos a recuperar el pejerrey para las lagunas de Junín, que vamos a poner todo en funcionamiento otra vez, que volverán los controles a la pesca clandestina y también la Fiesta del Pejerrey la vamos a hacer como corresponde y con pejerreyes", cerró.