Muffarotto se reunió con CFK y llamó a “reconstruir” el país

La precandidata a la intendencia de Junín por el Frente de Todos Victoria Muffarotto se reunió con la ex presidenta Cristina Fernández, ayer, antes de una nueva presentación de su libro “Sinceramente”.

"Nos reunimos con Cristina, para mí fue algo muy emocionante, dado que siento una admiración profunda por ella y por Néstor. Me sumé a la militancia política respondiendo a aquella convocatoria en la cual venían a proponernos un sueño, allá por 2003. Y los vi reconstruir la Argentina, del mismo modo que lo vamos a hacer a partir del próximo 10 de diciembre si el pueblo nos acompaña", declaró la abogada juninense, al finalizar el encuentro.

Respecto a las implicancias de la reunión, Muffarotto afirmó: "Cristina es el centro del sistema político argentino, y hoy tuve el privilegio de recibir su apoyo para las próximas elecciones. Faltan pocos días para las elecciones Primarias, nosotros seguimos con más energía que nunca. Yo confío en que el pueblo sabrá valorar nuestro diferencial, que es la sensibilidad social con que planificamos nuestras políticas. Las soluciones deben darse con la gente adentro, el pueblo no es una planilla contable que pueda ajustarse."

“Reconocen nuestra coherencia”

Con miras a las PASO, en las cuales deberá enfrentar a Mario Meoni, Muffarotto se mostró confiada: "Estamos muy bien. Los juninenses nos reconocen por nuestra coherencia y por nuestro proyecto. Siempre les dijimos quiénes somos, qué pensamos, qué queremos para Junín. Mientras otros se fueron con Vidal, especulando y renegando de lo que hasta entonces habían defendido, nosotros siempre estuvimos con Cristina. Porque sabíamos que, aún con errores, podíamos retomar esa forma de solucionar los problemas del país sin dejar a la gente afuera."