Charla abierta en la Unnoba sobre los "desafíos argentinos para el siglo XXI"

Se realizó en las sedes de Junín y Pergamino la charla abierta "Actualizando el software: desafíos argentinos para el siglo XXI", espacio en el que se debatió acerca de las ideas que pueden aportar al futuro próximo del país.

La actividad fue promovida como una "conversación democrática sobre los desafíos del siglo XXI", y estuvo a cargo del director del Programa Argentina 2030 Iván Petrella. Fue acompañado por la diputada nacional Josefina Mendoza y la vicerrectora de la UNNOBA, Danya Tavela. Estuvieron presentes el rector Guillermo Tamarit, los directores de las tres Escuelas de la Universidad, y Florencia Castro, subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial en la Provincia de Buenos Aires.

Las dos locaciones elegidas para este diálogo fueron el Salón de la Democracia Argentina, en Junín, y el Auditorio Atahualpa Yupanqui, Pergamino y la actividad fue abierta a la comunidad que tuvo la posibilidad de participar activamente de esta instancia de reflexión y debate sobre los desafíos que enfrenta el país para su desarrollo.

Iván Petrella es el director del Programa Argentina 2030, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, es docente en las universidades Torcuato Di Tella y San Andrés. En su exposición presentó los resultados de un trabajo en el que se plantean ejes de discusión respecto de transformaciones necesarias que deben darse en el país para enfrentar los desafíos del futuro.

Oportunidad para reflexionar

En el comienzo de la actividad, la vicerrectora de la Universidad Danya Tavela agradeció la elección de la Unnoba para presentar el trabajo que viene realizando el Programa Argentina 2030: "Nos parece importante llevar adelante estos debates en las universidades, porque tenemos un rol muy importante al momento de discutir las transformaciones a las que se está sometiendo nuestra sociedad, en la que los jóvenes sin dudas son los protagonistas, por eso agradecemos poder aportar a la temática".

"Estos encuentros son una oportunidad para pensar las transformaciones que tiene que hacer nuestro país. Es una satisfacción que en la Universidad podamos trabajar estas ideas que tienen que ver con pensar cómo hacer para que las transformaciones que se van viviendo en el mundo social y productivo sean cada vez más humanas y estén conducidas por personas para que podamos sacar de estos procesos de avance tecnológico el mejor provecho para el bienestar de todos", sostuvo la vicerrectora, alentando la participación de los jóvenes en la discusión de estas ideas.

Argentina 2030

Petrella, por su parte, presentó y sintetizó varios de los ejes que se pueden leer en el libro Ideas para la Argentina del 2030, editado este año, un texto en el que 50 autores abordan temas de agenda política de cara al futuro. Por ejemplo la automatización del trabajo, la ética en internet, la educación en este milenio, tecnología y comercio, gobierno digital, sustentabilidad y ambiente, seguridad o igualdad de género, entre los variados tópicos.

Así, planteó que para el año 2030 "no falta nada, solo once años". "La negación a pensar de forma profunda el futuro no afecta solo a los gobiernos: representa un problema más amplio de nuestro país, al que le ha costado mucho imaginarse y proyectarse", afirmó. Y planteó que imaginar el futuro es particularmente difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que hace solamente diez años aparecían fenómenos tecnológicos como el iPhone, Kindle o Android. "En los líderes más promisorios de las generaciones más jóvenes del país tal vez esté la clave para acelerar este proceso de cambios", arengó.

Cambiar la política

La diputada nacional Josefina Mendoza, en tanto, participó del diálogo adhiriendo a las apreciaciones de Petrella y tras agradecer a las autoridades de la UNNOBA por la invitación a "ser parte de esta conversación democrática" planteó algunos conceptos vinculados a la necesidad de "cambiar la política".

"La democracia como todo sistema es perfectible y uno de los grandes desafíos que tenemos para construir esa democracia ideal de la que hablamos, es que cambie la política. Porque así como hablamos de cultura democrática debemos hablar de cultura política y asumir que tenemos un sistema político que se corrompió y no supo responder a las demandas y necesidades de la sociedad", reflexionó la legisladora. Y prosiguió:"Otra de las grandes discusiones que tiene que hablar la política es responder a los interrogantes que nos plantea la realidad en materia de educación y trabajo. Tenemos que pensar en cómo vamos a capacitar a las nuevas generaciones para las nuevas formas de empleo y ese desafío se vuelve más grande aún si pensamos que la mitad de los chicos que ingresan al sistema educativo no terminan la secundaria".

"Este es un tema de la política, como lo es también reflexionar sobre cómo la política va a tomar los grandes avances tecnológicos para generar oportunidades y no para que terminen excluyendo a cada vez más personas del sistema", remarcó, al tiempo que se refirió a la necesidad de "atender la pobreza y la desigualdad"..

"Claramente el sistema político tiene que volver a acercarse a la realidad de la gente y para ello, a pesar de las resistencias con las que nos encontremos, lo que está claro es que hay que romper lo establecido transformando la política, renovando desde lo generacional para mejorar el sistema democrático".

Debate

Tanto en Junín como en Pergamino la actividad finalizó con una instancia de preguntas y respuestas que permitieron un diálogo sobre el rol del Estado y el rol de los distintos actores sociales en los desafíos que debe enfrentar la Argentina en los próximos años, para hacer frente a las demandas y necesidades de un mundo competitivo, en permanente cambio.