“De cuatro accesos solo van a quedar dos”, advirtió Meoni

El precandidato a intendente por el Frente de Todos Mario Meoni se mostró preocupado por el diseño de los accesos a Junín de la autopista en la Ruta Nacional 7 y el impacto negativo que puede llegar a tener en el sector comercial.

"Desde hace tiempo vengo charlando con muchos comerciantes que tienen sus empresas o comercios a la vera de la Ruta 7, en el tramo urbano, o que están ubicados sobre las actuales avenidas de acceso y están preocupados por la falta de información sobre cómo será la obra de la autopista", advirtió el ex jefe comunal juninense.

La falta de diálogo y de escuchar a los involucrados puede generar un gran perjuicio a un importante número de comercios de la ciudad, advirtió Meoni.

"Algunos de los empresarios habían obtenido alguna información informal o algún comentario o alguna imagen. Por eso nos pusimos a averiguar y conseguimos los planos de Vialidad Nacional. Y allí podemos ver que de cuatro accesos que hoy tenemos, sólo van a quedar dos. Y que además las opciones para subir y bajar de la autopista como las de retomar, son muy escasas", señaló el miembro del directorio del Banco Provincia.

Además, dijo que "la obra de la autopista es una obra excepcional, pero siempre y cuando sea para llegar a Junín de manera segura y no para pasar de largo a Junín".

“Hay falta de información”

"Los empresarios y comerciantes nos plantean que hay falta de información oficial, que no hay diálogo con nadie, que no saben cómo es la obra y que temen un fuerte impacto negativo en determinados sectores", explicó.

Y afirmó: "La falta de diálogo y de escuchar a los involucrados puede generar un gran perjuicio a un importante número de comercios de la ciudad. Por eso apoyamos la obra de la autopista pero también queremos que, además de viajar seguro, sea una ventaja comparativa que beneficie a la ciudad y no que la perjudique".