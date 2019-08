Con descuentos que van del 30 al 50 por ciento comenzó el Big Sale en Junín

Con descuentos que llegan hasta el 50%, se realizó ayer una nueva jornada del Big Sale –que continúa hoy-, en los centros comerciales a cielo abierto del centro y de avenida Dr. Benito de Miguel, organizado por el Gobierno de Junín, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica y la Sociedad de Comercio e Industria.

En los numerosos comercios adheridos hubo descuentos en efectivo del 30% al 50% en productos seleccionados. Además, se pudo disfrutar de una variada programación artística y cultural.

Buenas expectativas

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Albarello, sostuvo que "estamos muy contentos por este nuevo Big Sale que está dentro de las acciones que llevamos adelante con la Cámara Hotelera y Gastronómica y Comercio e Industria y que son los Centros Comerciales. Venimos de una grata experiencia en Av. República hace 15 días y ahora estamos con grandes expectativas. También nos acompaña el clima que es algo muy importante para que la familia se acerque a este evento. Esto lo podemos hacer porque contamos con el apoyo de los comerciantes y todos entendemos que debe estar este trabajo en conjunto entre lo público y lo privado".

"Estamos agradecidos a las diferentes cámaras con las que venimos trabajando para el desarrollo de la ciudad. El estado no puede estar lejos de los privados y así lo entendemos. Por tal motivo, seguiremos con este temática para fortalecer a los diferentes rubros", dijo Albarello.

Por su parte, Luis Bortolato, director de Cultura y Turismo, manifestó que "este es el segundo año que generamos este tipo de propuestas en conjunto con las instituciones. Este año incorporamos dos nuevos centros comerciales como el caso de Av. República y Benito de Miguel. Todos con diferentes características pero con el objetivo de ofrecerle al vecino y al visitante una propuesta diferente. Este Big Sale reúne al área centro y a Benito de Miguel y son casi 200 comercios adheridos, superando la cantidad del año pasado".

Y expresó que "queremos generar cosas atractivas para que la gente pueda recorrer y disfrutar de estas propuestas. El clima nos está acompañando y aprovechamos para saludar en su día a los gastronómicos, que se han sumado a esta propuesta ya que cada compra que se realice, se entregará un cupón de descuento para canjear en establecimientos gastronómicos. Invitamos a todos a que vengan y el horario será el de comercio. También queremos que la gente disfrute del centro y de nuestras áreas comerciales".

Locales adheridos

Los comercios adheridos para estos días, ubicados en las áreas del centro y Benito de Miguel son: Rimenver; Dionisios; Skoops; Juntas con Diseño; Patachines; Librería Centro; Vértice; Alessia; Mingorance; Naranja Mandarina; AdmitOne; Manicomio; Oulet Manicomio; Trama; Elisea Junín; De Pueblo; El Almacén; Semillitas; Semi; Ulmaría; Afra Sport Woman; Días Soñados; Teresa Caliri; Atomik; Zoom; MonAmi; Scarletts; Calzados Manon; Berlín; Josefina; Amore; Las Tinas; Amatista; La Vie; Rose; Las Monas; Guelty Joyas; Cheeky; Alison; Amelie; Cultivarte; Q32; Por Amor a Vos; Cositas; GH; Laboratorio Óptico de Haro; Kyl tu ropa; Andrea Rocca; Club de Ropas; Hidalgo; Almendra; Mbm Estilo Belleza; Stella Miranda & Femme; Antonia; El Día que me quieras; Essences; Calzados Escorpio; Surface; Malawi Clothes; Center Deportes; Tomino Jeans; Nicolas Villa; Narrow Junín; Boutique Selegna; Narrow SuperFlag; Farmacia y Perfumería Rodriguez; Cloe Regalería; Alfis Jeans; Pastel; Inédita; Sport Look; Factory; Naldo Lombardi; NaldoMotobike; Naldo Lombardi Ruta 7 (Sup. La Anónima); Factory; Montagne Junín; Legacy; El Cielo; Tonight; Primeros Pasos Bebé; Be theBest; Yagmour; Tomatto; 47 Street; Newfoots; Clase 0; Pepa ́s; Narciso; Petrus; Zapatería Why?; Sportlandia; Shamrock; Frutos; LidhermaSkinhouse; No te caigas- X-T; Kevingston;Arredo; El Cachorro; Luxsol Jeans; Juvent Sport;Grisino Junín; Quitapenas;Miss Princess; Tree; Gala; Zapatería Juanca; Heet Ropa para Chicos; Coccole; Las Musas;MV Visión óptica; Catalina Hidalgo; Isabella Complementos; Campini y Catena; Nato; Buenos tiempos; Red Perfumerias; Librería Rucci; Bracchi; La Valija; Otto; Verde que te quiero; El Vestidor de Patricia; Librería Marial; La Matera; Armonía; Pequeños Encantos; Tecno Confort Muebles; Casa Luis´; Ropa de Chicas; Bambino; Librería Bianco; Calzados Mell; Arlequín; In Soul; WaitingJunin; Randich Sport; Le Utthe; Farmacia Social; Calzados París; Salma Accesorios; Nos vestimos Pitucos; Sakura; Wow! Objetos Divertidos; Fressia; Punto G;Malena Junín; Bringeri; Bringeri Max; Belogi Moda; Se dice de mí; Optica TVO Junín; Librería La Mosca Loca; Giro Didáctico;Red Perfumería; Cardon Junín;Victorina; Joyería Giulio; Peterson Calzados; Minnimal; El Refugio del Pescador; El Triángulo; Colorshop; Juma Electric; Impacto Pinturas; Centro Goma Junín; Damasco; Garage; Carlos Frisina; Arlequín; Pie Grande; Junín Moto Bike; Sistemas Junín; Fortecar; Granville; Nerio Molina; Rancho Grande; La Salida Restaurant Parrilla; Giovannoni Persianas y Aberturas; Isel Lencería y Blanquería.