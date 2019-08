Ante la baja ocupación en los hoteles, organizan eventos para fomento del turismo

Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica Junín, destacó en esta fecha, la labor que cumplen los empleados hoteleros-gastronómicos en nuestro país.

“Para nosotros es importante que ellos tengan su día, porque son nuestros colaboradores y quienes hacen que esta actividad funcione”, manifestó, al ser consultado por Democracia.

Sobre la actividad desarrollada en el presente año, en los rubros hotelero y gastronómico, Casella manifestó: “nosotros no escapamos a la crisis económica que vive todo el país. Tenemos una baja ocupación, tanto en habitaciones como en mesas, con algunos momentos buenos como sucede los fines de semana largos o algún evento en especial, pero en general la ocupación en nuestra actividad está bastante baja, en un 40 y pico por ciento y eso no es bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros negocios en Junín son chicos, familiares, por eso hablar de un 40 y pico por ciento de ocupación es algo muy bajo”.

Respecto a quienes generalmente ocupan los hoteles de nuestro medio, el entrevistado manifestó que era gente de distintas actividades, que venía a nuestra ciudad por cuestiones laborales.

“Antiguamente había muchos viajantes pero hoy no, ya que la economía ha ido evolucionando hacia otras formas, entonces el viajante prácticamente ha desaparecido. En estos hoteles viene gente de distintas actividades, que circunstancialmente trabajan en Junín, pueden ser viajantes, técnicos, operarios. La clientela nuestra es bastante amplia”, dijo.

Juan Víctor Casella destacó que también viene a Junín gente de la zona y de otros lugares del país, puesto que nuestra ciudad era un centro de salud regional, al igual que en materia comercial, de esparcimiento y turismo.

“Nuestra ciudad tiene un balneario, en un punto donde hay espectáculos de nivel y hay turismo, mayoritariamente familiar. Cuando uno habla con los pasajeros (de hotel) que vienen algún fin de semana o fecha especial, la mayoría es para visitar a algún familiar y aprovechan para pasear”, explicó.

Respecto al balneario ubicado en el Parque Natural “Laguna de Gómez”, el directivo dijo que siempre se esperaba un impulso al turismo que gusta del balneario.

“Uno siempre es optimista y va trabajando para desarrollar a Junín. Yo creo que con los años, más allá de las crisis y los problemas que se han atravesado, nuestra ciudad ha ido creciendo y desarrollándose. Por ahí nos hubiese gustado que esto fuera más rápido y mejor, pero igualmente tenemos atractivos a los que la gente responde. A veces pasan imprevistos, como ahora, que estamos en época de pesca pero falta el pejerrey en la laguna, entonces no tenemos la afluencia de visitantes que quisiéramos”, manifestó.

Big Sale hoy y mañana

Respecto al esperado descuento en las ventas comerciales a realizarse hoy y mañana, Juan Casella opinó: “Nosotros trabajamos en conjunto con la Municipalidad para desarrollar a Junín. Este fin de semana hay un Big Sale en el Centro y en Benito de Miguel, que se ha promocionado en las ciudades de alrededores, ya que nuestro comercio a nivel regional es muy importante”.

“La Cámara hotelera, a través de su gastronomía va a participar del Big Sale. Las personas que compren van a recibir un cupón que incluye descuentos para utilizar en gastronomía de comercios adheridos (restaurantes y confiterías, entre otros). Uno va trabajando y tratando de promocionar de esa forma”, apuntó el directivo.

Por otra parte, desde la promoción que puede haber en turismo, el presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín dijo que habían hecho paquetes turísticos con la Dirección de Turismo municipal y con agencias de viajes. “Se han hecho para el invierno y se hará para el verano. Así se hacen cosas que suman y mejoran la situación”, estimó.

“Pampa” Festival Gastronómico

La Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica está trabajando en un evento que se llama “Pampa” Festival Gastronómico, a realizarse los días 16 y 17 de noviembre del corriente año.

La organización estará a cargo de la Sociedad Rural, la Cámara Hotelera Gastronómica y el Municipio de Junín.

De acuerdo a lo explicado por Casella, habrá carpas con servicio gastronómico local, “que incluirán dos o tres platos diferentes a los que generalmente ofrecen esos establecimientos”, y oferta de productos locales (fiambres, quesos, mermeladas, etc.)

“Habrá una carpa central donde vamos a contratar a cocineros de primer nivel como Juanito, Jimena, El gordo cocina, Paco Almeyda, Carlos Remaggi, este último tiene un instituto gastronómico local y es parte del plantel de Cocineros argentinos. Ellos cocinarán distintos platos, haciendo un show gastronómico de alto nivel. También habrá números musicales, en este evento”, explicó el directivo.