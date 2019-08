Con descuentos que van del 30 al 50% arranca otra doble jornada del Big Sale

Hoy y mañana, en los Centros Comerciales a Cielo Abierto del Centro y de avenida Dr. Benito de Miguel, se llevará a cabo un nuevo Big Sale, organizado por el Gobierno de Junín, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica y la Sociedad de Comercio e Industria.

En los numerosos comercios adheridos habrá descuentos en efectivo del 30% al 50% en productos seleccionados. Además, se podrá disfrutar de una variada programación artística y cultural.

Locales adheridos

Los comercios adheridos para estos días, ubicados en las áreas del centro y Benito de Miguel son: Rimenver; Dionisios; Skoops; Juntas con Diseño; Patachines; Librería Centro; Vértice; Alessia; Mingorance; Naranja Mandarina; AdmitOne; Manicomio; Oulet Manicomio; Trama; Elisea Junín; De Pueblo; El Almacén; Semillitas; Semi; Ulmaría; Afra Sport Woman; Días Soñados; Teresa Caliri; Atomik; Zoom; MonAmi; Scarletts; Calzados Manón; Berlín; Josefina; Amore; Las Tinas; Amatista; La Vie; Rose; Las Monas; Guelty Joyas; Cheeky; Alison; Amelie; Cultivarte; Q32; Por Amor a Vos; Cositas; GH; Laboratorio Óptico de Haro; Kyl tu ropa; Andrea Rocca; Club de Ropas; Hidalgo; Almendra; Mbm Estilo Belleza; Stella Miranda & Femme; Antonia; El Día que me quieras; Essences; Calzados Escorpio; Surface; Malawi Clothes; Center Deportes; Tomino Jeans; Nicolás Villa; Narrow Junín; Boutique Selegna; Narrow SuperFlag; Farmacia y Perfumería Rodriguez; Cloe Regalería; Alfis Jeans; Pastel; Inédita; Sport Look; Factory; Naldo Lombardi; NaldoMotobike; Naldo Lombardi Ruta 7 (Sup. La Anónima); Factory; Montagne Junín; Legacy; El Cielo; Tonight; Primeros Pasos Bebé; Be theBest; Yagmour; Tomatto; 47 Street; Newfoots; Clase 0; Pepa's; Narciso; Petrus; Zapatería Why?; Sportlandia; Shamrock; Frutos; LidhermaSkinhouse; No te caigas- X-T; Kevingston;Arredo; El Cachorro; Luxsol Jeans; Juvent Sport;Grisino Junín; Quitapenas;Miss Princess; Tree; Gala; Zapatería Juanca; Heet Ropa para Chicos; Coccole; Las Musas;MV Visión óptica; Catalina Hidalgo; Isabella Complementos; Campini y Catena; Nato; Buenos tiempos; Red Perfumerias; Librería Rucci; Bracchi; La Valija; Otto; Verde que te quiero; El Vestidor de Patricia; Librerìa Marial; La Matera; Armonía; Pequeños Encantos; Tecno Confort Muebles; Casa Luis´; Ropa de Chicas; Bambino; Librería Bianco; Calzados Mell; Arlequín; In Soul; WaitingJunin; Randich Sport; Le Utthe; Farmacia Social; Calzados París; Salma Accesorios; Nos vestimos Pitucos; Sakura; Wow! Objetos Divertidos; Fressia; Punto G;Malena Junín; Bringeri;Bringeri Max; Belogi Moda; Se dice de mí; Optica TVO Junín; Librería La Mosca Loca; Giro Didáctico;Red Perfumería; Cardon Junín;Victorina; Joyería Giulio; Peterson Calzados; Minnimal; El Refugio del Pescador; El Triángulo; Colorshop; Juma Electric; Impacto Pinturas; Centro Goma Junín; Damasco; Garage; Carlos Frisina; Arlequín; Pie Grande; Junín Moto Bike; Sistemas Junín; Fortecar; Granville; Nerio Molina; Rancho Grande; La Salida Restaurant Parrilla; Giovannoni Persianas y Aberturas; Isel Lenceria y Blanquería.