Vendedores de autos destacaron el nuevo incentivo para compras de 0km.

En los últimos días se conoció una buena noticia para aquellos que quieren comprar un automóvil: el Gobierno extendió hasta agosto el programa de descuento para la compra de autos 0km.

El Ministerio de Producción informó el lunes último que se extendió hasta el mes de agosto inclusive el programa de descuentos para incentivar la compra de automotores cero kilómetro de producción nacional o importados.

“A través del programa Agosto 0km., las terminales automotrices ofrecerán por medio de sus concesionarios oficiales un descuento de al menos $50.000 por vehículo, para aquellos cuyo precio de venta sea igual o inferior a $750.000, y de al menos $90.000, para aquellos cuyo precio sea superior”, informó el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.



/LEÉ MÁS Llega un nuevo Big Sale Junín el viernes y sábado



“El Gobierno extendió a agosto el programa de descuentos para comprar autos 0km. de producción nacional e importados. Se podrán adquirir automóviles 0km. livianos nacionales e importados con importantes descuentos”, informó el Ministerio mediante un comunicado.

La información aclaró que “las bonificaciones se aplican exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas a través de créditos prendarios y no regirá para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo o de alta gama alcanzados por los impuestos internos”.

La medida se tomó tras una extensión del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (Cidoa).

La industria automotriz argentina se encuentra entre los 20 principales fabricantes del mundo en cuanto a capacidad instalada y toda la cadena de valor local comprende una participación cercana al 8% en el empleo industrial.

Además, explica más del 40% de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial, ya que constituye el segundo complejo exportador del país, generando de manera directa 68.000 puestos de trabajo y alrededor de 156.000 puestos indirectos.

Repercusiones

Gastón Bownie, de Pichetti, concesionario Toyota en Junín, aseguró que la propuesta del gobierno era muy buena, ya que se trata de un incentivo en la negociación de las ventas.

“El momento que atraviesa el país no es el mejor, pero esto ayuda a resolver las negociaciones, a que la gente se vea considerada a la hora de comprar un 0km. Los autos tienen muchos impuestos, patentamientos y con este incentivo, se pueden ahorrar algunos de estos gastos”, dijo el vendedor.

“Esto es muy importante a la hora de tomar la decisión, de, por ejemplo cambiar un auto usado por un 0km. El incentivo que ofrecen desde el Gobierno implica que, casi con la misma plata que está comprando un 0km., compraría un usado”, apuntó.

Gastón destacó que a esto se suma la bonificación que hace el concesionario. “Nosotros le damos también al cliente una ayuda para poder resolver la negociación. También, en lo que es patentamiento, hay algunos aranceles que tienen bonificación que cubre el Registro del Automotor, que en vez de cobrarte el 100 por ciento de patentamiento, te cobra un poco menos”, acotó.

Otro aspecto positivo de la iniciativa gubernamental, según Bownie, es que ha acrecentado los números de consulta al concesionario, cuando antes la gente no iba ni siquiera a preguntar. “Al menos preguntan, tiene el interés de saber cómo es y qué beneficios tendrían. Esto es mejor que partir de la nada, ahora hay una motivación inicial tanto para el cliente como para nosotros, los vendedores, ya que nos motiva a querer trabajar”, manifestó.

Por su parte Diego Ruiz Díaz, gerente comercial del concesionario Fiat Prima Automobile, aseguró que a partir de la propuesta del gobierno de otorgar una bonificación, el cliente no solo consulta sino también compra.

“Esto es así y la prueba está en que se han incrementado los patentamientos, en estos últimos meses de junio y julio. Ahora hay una nueva propuesta en agosto, falta saber si se modifican los precios y si hay autos disponibles, pero esto lo vamos a conocer esta semana”, manifestó Ruiz Díaz.

“Nosotros somos concesionario oficial de Fiat y el margen de los descuentos están volcados en los precios de cada vehículo. Es decir, están los descuentos y la bonificación del gobierno”, destacó.

El entrevistado destacó el incremento de patentamiento que fue del ciento por ciento el mes de ma respecto a mayo.

Franco Borrego, gerente de sucursal Fortecar, concesionario oficial de Chevrolet, y de Granville, concesionario oficial de Peugeot, al ser consultado por Democracia, manifestó que la bonificación que otorgó el gobierno en conjunto con las fábricas ha sido “sumamente productivo”.

“Aumentó el nivel de consultas, por lo tanto preparamos a todos nuestros asesores para que se pueden trasladar al cliente y aumentó el número de ventas. Fueron dos muy buenos meses para Granville y Fortecar”, aseguró.

“La bonificación del gobierno, tanto de 50 mil pesos como la de 90 mil, se aplicó en todas operaciones que lo tenían, como corresponde”, acotó.

El gerente dijo que la extensión de la bonificación al mes de agosto, incrementa las expectativas. “Nosotros ya estamos rediseñando la política comercial del mes, que sin dudas será beneficiosa para nuestros clientes”, destacó.