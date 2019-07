Piden que no circulen vehículos a la vera del Salado donde se han hallado fósiles

Autoridades del Museo Legado del Salado de Junín pidieron a la población que no circule con motos u otros vehículos por la zona ribereña y lecho del río, donde se halló un yacimiento paleontológico de restos de la megafauna que habitó esa región hace más de 13.000 años.

Los directivos explicaron que buscan proteger ambas márgenes del río Salado, en su paso por Junín, desde la Laguna de Gómez hasta la Laguna El Carpincho, dado que ese curso de agua fue afectado por una crecida por una inundación en 2017 pero al bajar el año pasado el caudal, permitió el hallazgo de restos de maxilares, colmillos, fémures, cráneos y gran cantidad de restos de la megafauna que vivió allí.

"Se encontraron restos de perezosos gigantes, mastodontes, tigres ´Dientes de Sables´, gliptodontes, macrauchenias, toxodontes, Equus Neogeus e Hippidion, ambos emparentados con el caballo actual, Arctotherium un oso gigante extinto de Sudamérica, entre otros", explicó José María Marchetto, director del Museo Legado del Salado de Junín.

El especialista precisó que "donde hay un yacimiento paleontológico, donde están los fósiles, no se debe transitar con ningún vehículo, y en este caso es en la zona de la ribera y el lecho del Río Salado, y es algo estipulado por la ley nacional de protección del patrimonio 25.743".

"Muchas personas que practican deportes en moto u en otros vehículos evitan bajar a las zonas ribereñas y al lecho del río Salado, sin embargo hay gente que aún lo hace y no sólo dañan fósiles sino que, además, afectan el ecosistema del Salado destruyendo cuevas, nidos, etc. Creemos en la buena voluntad de las personas y por eso, estamos informando, desde donde podemos, para que conozcan sobre su patrimonio natural y cultural, para que así colaboren en su protección", detalló Marchetto.

Según fuentes municipales, el Concejo Deliberante local tratará en agosto una ordenanza para proteger el yacimiento, lo que permitirá colocar carteles advirtiendo sobre la prohibición de circular sobre la ribera y lecho del río, entre otras acciones.

El directivo y docente remarcó que "hace años que trabajamos para concientizar a los juninenses que si ven un fósil den aviso al museo sin tocarlo, ya que además de que hay procedimientos específicos a la hora del rescate y que se necesita un permiso legal para efectuar el mismo, debemos tomar gran variedad de datos que le dan importancia científica al material".

"También remarcamos que los fósiles no tienen valor económico, de hecho los integrantes del museo hemos trabajado ad honorem desde hace más de 15 años y por eso necesitamos el respaldo de toda la comunidad, ya que el material que se rescata es patrimonio de los juninenses, está para ser observado y disfrutado por todo el mundo y para que lo estudie el que así lo desee", sostuvo.

Asimismo, destacó que "la recompensa que han obtenido aquellos que han descubierto un fósil y avisado al museo es quedar como su descubridor y por ende ser parte de este proceso mancomunado de rescate de nuestra historia prehistórica".

Marchetto insistió en que "ahora lo que necesitamos es que las personas no circulen en las riberas y lecho del río Salado con vehículos".

"Creemos que al igual que pasó con el rescate de fósiles, muchos van a colaborar y que la gran mayoría que hoy circula por donde no debe no está enterado de las normativas que prohíben que lo hagan, de ahí la importancia del apoyo del municipio con el tratamiento de esta ordenanza y de los medios de comunicación con la divulgación de la información", añadió.